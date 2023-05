El papá de “Checo” Pérez inspiró al piloto mexicano

Pocos conocen la historia que llevó a Sergio “Checo” Pérez a enamorarse del automovilismo, ya que la pieza clave para que esto se lograra fue su papá, quien nació en medio de la pobreza sin que esto le impidiera salir adelante.

“Yo nací de la forma más pobre que puede nacer un ser humano, mi mamá no tuvo para pagar el hospital, nací por una partera, nací en la calle, en una silla y caí a un trapeador, una jerga, y la vida me sonrió, fui bolero, mesero, lechero, taxista, he hecho de todo en Guadalajara”, comentó Antonio Pérez Garibay en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Esta misma necesidad lo llevó al oficio que le cambiaría la vida a él y a su familia, sin imaginar que algún día tendría un hijo que fuera piloto de la Fórmula 1.

“Empecé a pedir trabajo en un taller y ahí me dieron trabajo, yo quería trabajar en los motores y transmisores, así que me mandaron a trabajar en el autobaños, me pusieron a lavar carros y es así como empieza mi historia en un taller en el autobaños, después fui campeón nacional en 1987", recuerda con orgullo ‘Toño’ Pérez.

“Checo” heredó de su padre sus destrezas al volante

Debido a lo bueno que era al volante el papá de “Checo” Pérez, comenzó a tener patrocinadores que creyeron en él hasta que un buen día tuvo que cambiarse el apellido porque en su casa no sabían que corría carros.

“Mi mamá es Juanita Garibay Guerrero, mi padre Rafael Pérez Gómez, me quité el Pérez, me puse el Garibay para que no me identificaran como piloto en mi familia, porque mi mamá no tenía carro. Un día gano una carrera en León y un amigo habla a mi casa, contesta mi mamá y me felicitan por la carrera, cuando llegué mi mamá me recibe con una cuchara de madera de pozole y por la espalda me da un golpe, ella pensaba que eran carros normales de calle”, contó.

Sin saber que años después sería la abuela de “Checo” Pérez y que su nieto competiría en la Fórmula 1, peleando incluso por ser campeón del mundo.