Padres e hijos que coincidieron en el deporte

Aprovechamos el día del padre para recordar algunos casos particulares en los que padre e hijo han compartido en el campo. Un ejemplo fue el caso de LeBron James y Bronny James, cuando pudieron compartir juntos la duela en un duelo de la NBA con los Lakers. A este caso se le suma el de los beisbolistas Ken Griffey y Ken Griffey Jr., quienes compartieron en los Seattle Mariners durante 1990 en Grandes Ligas.

También encontramos otro caso en la NFL, cuando en el lejano 1921 con los Columbus Panhandles, Charlie Nesser (38) y Ted Nesser (19) jugaron contra Akron Pros. El futbol también nos ha dejado grandes historias entre padre e hijo, es el caso de Arnor y y Eidur Gudjohnsen, quienes compartieron vestuario con la selección de Islandia en 1996 durante un duelo contra Estonia.

Futbolistas que en el éxito, se acordaron de su padre

Además, tenemos que destacar discursos que nos han conmovido de jugadores a sus padres, como el de Adriano. El brasileño se quebró en el mítico Maracaná al ver un mensaje de su difunto padre.

“Soy una persona muy emocional. Dios me proporcionó todo esto. Después de tanto tiempo viendo a mis amigos así. Ellos conocen mi camino. Estoy temblando porque todavía no lo he asimilado ", mencionó en aquel momento el brasileño.

Así como en aquella ocasión, Rodri mencionó a su padre al ganar su primer balón de oro.

“Jamás pensé que esto podría llegar. Recuerdo que un día dije ‘basta’. Llamé a mi padre llorando, con la sensación de que todo había acabado. Que parecía que el sueño se me desvanecía. Y recuerdo que me dijo ‘si hemos llegado hasta aquí no vamos a tirar la toalla. Vamos a apretar. Se lo decido a mi familia por todos los valores que me han dado, por lo que me han ayudado y por lo que representan para mí", sentenció el jugador español al quedarse con la estatuilla.

