¡SORPRESA! Austria deja atrás a Francia y Países Bajos en la EURO 2024

El conjunto de Austria logró llevarse una victoria importantísima ante Países Bajos en el último partido de la Fase de Grupos de la Euro 2024. El partido terminó 3-2. El primer gol llegó al minuto 6, fue un autogol de Donyell Malen, el segundo gol llegó al 47 y fue el empate de Cody Gakpo. El tercer tanto lo marcó Romano Schmid, regresándole la ventaja en el partido a Austria. El 2-2 lo marcó Memphis Depay al minuto 75 y al 80, Marcel Sabitzer consiguió el gol del triunfo.

Con la victoria, Austria se quedó con el primer lugar del grupo D con seis puntos, en segundo Francia con cinco puntos, en tercero Países Bajos con cuatro puntos y en último Polonia con un punto. Con los resultados, los primeros tres lugares del Grupo D lograran avanzar a la siguiente fase.

Este martes 25 de junio del 2024, sigue la actividad de la jornada tres de la fase de grupos de la EURO 2024. Se disputan cuatro partidos, dos del grupo C y dos del grupo D. Los encuentros son: Países Bajos vs Austria, Francia vs Polonia, Dinamarca vs Serbia e Inglaterra vs Eslovenia.

Uno de los juegos llamativos del día es el de Países Bajos vs Austria, el encuentro comienza en punto de las 10 am tiempo del centro de México y se va a disputar en el Estadio Olímpico de Berlín.

Así llegan Países Bajos y Austria

El conjunto de Países Bajos llega ubicado en el primer lugar de la tabla con cuatro puntos y busca llevarse la victoria para asegurar el liderato.

Por otra parte, Austria busca asegurar un puesto en la siguiente fase pues llega en el tercer lugar con tres puntos. Tiene la posibilidad de quedar entre los primeros dos lugares si gana el partido y en caso de empatar clasificaría como uno de los mejores terceros lugares de la competición.

