Países Bajos vs Inglaterra: historial de enfrentamientos previos a las semifinales de la Euro 2024

Países Bajos vs Inglaterra se llevará a cabo este miércoles 10 de julio en la BVB Stadion Dortmund, en busca de ser el primer invitado a la Final de la Euro 2024.

Inglaterra ha ganado solo uno de sus últimos nueve enfrentamientos con Países Bajos en todas las competiciones (4E 4D), ganando un amistoso por 1-0 en Ámsterdam en marzo de 2018.

Te puede interesar: España vs Francia: Historial de enfrentamientos previo a las semifinales de la Euro 2024

Este es el cuarto enfrentamiento entre los ingleses y neerlandeses en un gran torneo; la Oranje ganó 3-1 en la Eurocopa 1988 (gracias a un hat-trick de Marco van Basten), seguido de un empate sin goles en la Copa del Mundo 1990, y una victoria de Inglaterra por 4-1 en la Eurocopa 1996.

De todas las selecciones a las que Inglaterra se ha enfrentado al menos 20 veces en su historia, solo contra Brasil (15%) tiene un porcentaje de victorias menor que contra Países Bajos (27% - 6V 9E 7D).

Esta es la cuarta aparición de Inglaterra en la Semifinal de la Eurocopa; tras haber sido eliminada en las dos primeras en 1968 (vs Yugoslavia) y 1996 (vs Alemania), los Three Lions alcanzaron la final de la competición la última vez en la de 2020 tras vencer a Dinamarca por 2-1.

HOLANDA Y INGLATERRA EN LA EURO 2024

Países Bajos ha sido eliminada en cuatro de sus cinco Semifinales de la Eurocopa, siendo esta la primera desde 2004. La excepción fue la victoria por 2-1 ante la anfitriona Alemania en 1988, cuando levantaron el trofeo.

Los ingleses llegaron a la Final de la Eurocopa 2020 - son cinco las ocasiones en las que un equipo ha llegado a la final en ediciones consecutivas de la Eurocopa: URSS (1960/1964), Alemania (1972/1976, 1976/1980,1992/1996) y España (2008/2012).

Holanda ha ganado dos partidos diferentes habiendo encajado el primer gol en la EURO 2024, venciendo a Polonia por 2-1 en la Fase de Grupos y a Turquía por el mismo resultado en Cuartos de Final.