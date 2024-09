¡NO SE QUEDÓ CALLADO! Renato Paiva habla de la regla de menores de la Liga BBVA MX

El Apertura 2024 de la Liga BBVA MX presentó el regreso de la regla de menores con la intención de proyectar el nuevo talento mexicano en el balompié azteca; los Diablos Rojos del Toluca son uno de los equipos más rezagados en la suma de minutos de menores, tema que ha causado controversia en las instalaciones de Metepec.

Tras la derrota del Toluca ante los Guerreros de Santos Laguna se le cuestionó al técnico de los Escarlkatas, el portugues Renato Paiva sobre su punto de vista en relación a la regla de menores y respondió el entrenador europeo de manera tajante.

“Es utilizarlos en función de lo que son los partidos. Nosotros analizamos a los adversarios a nivel táctico y después, entendemos más allá de eso el momento de los jugadores y cómo utilizarlos. Estamos en una institución muy grande donde tenemos que ganar y yo ya he dicho que no voy a poner jugadores solo porque soy obligado a. La responsabilidad es que Toluca gane y hoy no ganó, entonces la responsabilidad es mía; Toluca no ganó y yo soy el principal responsable por eso, nada más. Poner jugadores por poner hay que entender lo que queremos”, comentó Renato Paiva sobre el utilizar menores para cumplir con la regla impuesta por la Liga BBVA MX.

Toluca sin goles por primera ocasión en el Apertura 2024

Por primera ocasión en el torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX los Diablos Rojos de Toluca no lograron marcar gol, situación que sorprendió ya que se medían a Santos Laguna, club que cuenta con una de las peores defensas del campeonato con 14 goles recibidos.

“Trabajar en eficacia, en la corrección de errores. Hoy no nos han llegado tanto como en otros partidos, mejoramos un poco ahí, pero es el primer partido en el que no hacemos goles y es raro, porque nosotros hacemos goles. un número de oportunidades suficientes para hacer goles pero no hemos hecho goles y obviamente el adversario con su eficacia en las que llegó las ha hecho gol y ahora tendremos que trabajar encima de eso”, añadió Renato Paiva sobre la falta de goles ante Santos Laguna.

