“México tiene talento” Alan Cleland habla tras quedar fuera de París 2024

Este 29 de julio el mexicano, Alan Cleland, culminó su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de perder en contra del surfista local, Joan Duru, por marcador de 18.13 a 15.17.

Al finalizar su participación terminó hablando en una entrevista sobre cómo se sentía por la derrota que tuvo, sus sensaciones de la competición y decidió mandarle un mensaje a todos los mexicanos.

Las palabras de Alan Cleland

En un inició, el mexicano detalló que se sentía feliz por su participación y que se va con la cabeza en alto, al tener el honor de representar a México y mostrar que tiene talento en surf.

“Super feliz, la cabeza en alto pero cuando viene la ola cabeza abajo, ¿no? y darle con todo. Si, super feliz de poder tener oportunidad de surfear esta ola con este tamaño con otra persona. Me hubiera encantado poder pasar y seguir adelante pero todo bien. Así pasa en la vida, fue un honor y lo más importante yo pude representar mi bandera y enseñarles que México tiene talento en especial para olas grandes.

Lo único que pienso es disfrutar el momento, nunca estar muy arriba ni muy abajo y ahora disfrutar lo que sigue de aquí. Vamos con todo lo siguiente”.

De igual forma, se tomó un momento para mandar un mensaje a todos los mexicanos que lo han estado apoyando. “Un saludo a todo México, les quiero decir gracias por todo el apoyo, todos los mensajes, y más que nada por todas las buenas vibras y super feliz de poder estar aquí”.

Luego de su participación en los octavos de final, Alan Cleland dijo sentirse contento de lo realizado, que termina con la frente en alto y que continuará adelante en su preparación para próximas competencias. pic.twitter.com/4rInNQXJRZ — Edgar Torres (@edgartove) July 30, 2024

Contó un poco de cómo desapareció su tabla y de las calificaciones que le dieron los jueces.





“Mi tabla desapareció, no sé dónde está, le di a la segunda ola. Me aventé, no encontraba mi tabla y tuve que ir con mi coach, fui directo, primera ola 7, segunda ola 8. Hice todo lo posible, todo lo que se vino a mí, todas las oportunidades las tomé. Me hubiera gustado sacar un score más alto. A veces siento que lo hago ver muy fácil cuando llegan las olas porque yo pensaba que las olas que agarré eran un poco más grandes, pero así pasa. Es la casa de otro, estamos en París, todo bien”.

Por último, confesó que su rival Joan es una leyenda y que fue un honor poder competir contra él.

“Yo le tengo respeto a todos. Joan es una leyenda, es alguien que he visto surfear toda mi vida, fue un honor poder surfear contra él. Le he aprendido mucho en este heat, feliz por él, que le siga dando con todo. Feliz de llegar a la ronda de 16. Más que nada dejar mi frente en alto y dejar mi bandera mexicana lo más alto posible”.

