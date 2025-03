Las palabras de Efraín Juárez tras su primer triunfo en el futbol mexicano

Los Pumas de Universidad Nacional remontaron para ganar 1-3 a la Franja del Puebla en el debut en Liga BBVA MX de Efraín Juárez en su nuevo rol de director técnico en partido correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2025.

Con el triunfo ante los Enfrajados el joven estratega mexicano lleva dos triunfos en los dos partidos que ha dirigido desde su regreso al club del Pedregal; Juárez arribó con un gran cartel tras los logros que obtuvo en el Atlético Nacional en su breve etapa en el futbol colombiano.

“A ver, tengo que analizar el partido. La realidad es que tengo un partido aquí en mi cabeza y siempre cambia. Lo que sientas, lo analizas, lo evalúas. Tengo muchas cosas que mejorar, desafortunadamente, porque es así. No hemos trabajado. No hemos podido trabajar, fuimos a tres días. Llegué, jugamos, mi operación, jugamos. Entonces, lo importante es que yo me quedo mucho con el esfuerzo del jugador. La verdad es que este triunfo es meramente de ellos. El esfuerzo, más allá de la conclusión la colocamos. Porque más allá del error en la salida, más allá de esas circunstancias no importa, seguimos intentando, intentando, intentando”, comentó Efraín Juárez tras sumar su primer triunfo como entrenador en la Liga BBVA MX.

Efraín Juárez adelanta su plan de trabajo para mejorar a los Pumas

Los Auriazules del Pedregal estaban sumergidos en una racha negativa antes de la salida de Gustavo Lema, con quien sumaban una seguidilla de derrotas en la competencia liguera, sin embargo, desde su anuncio oficial Efraín Juárez ha logrado transformar su rostro en la cancha.

“Hay cosas que me gustan, muchísimas cosas. El equipo se vuelve ordenado, el equipo entiende qué hacer a la defensiva. El equipo también trata de jugar muchas veces más lo normal. Pero bueno, es parte de esas cosas. Es más fácil corregir cuando suena que cuando falta. Entendiendo eso, es paso a paso. Ojalá tengamos tres días para preparar el partido del jueves y después trabajar, trabajar, trabajar, porque no queda otro”, añadió el entrenador mexicano tras ganarle al Puebla en su debut en Liga BBVA MX.

