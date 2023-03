Harry Kane dejaría al Tottenham por ese club europeo

Harry Kane lleva un total de 20 goles en la temporada con los Spurs, una cifra alta y muy considerable, que incluso le podría valer el título de goleo si no fuera por la explosión de Erling Haaland dentro de la Premier League. El noruego promedia números de locura y está 8 goles por delante del atacante británico.

A pesar de ser uno de los referentes del club y de convertirse esta temporada en el máximo goleador de la historia del Tottenham, Harry Kane buscaría un nuevo reto en su carrera, el delantero tendría en mente ganar títulos importantes y algunos de los clubes ‘grandes’ que le siguen podrían ofrecerle esa condición.

¿Qué equipo buscaría Harry Kane para la siguiente temporada?

Medios en Europa aseguran que Manchester United sigue muy de cerca el desarrollo de la novela ‘Harry Kane’ en la Premier League, los Red Devils buscarían un delantero que pueda ser el eje en el ataque y que pueda ser un hombre resolutivo en los partidos importantes.

Manchester United entiende que un futbolista como Harry Kane le daría el salto del calidad que el club necesita para estar dentro de los más competitivos en la Premier League. El equipo busca recuperar protagonismo dentro de la isla como fuera en el panorama europeo.

Aunado al interés de los Red Devils, Bayern Múnich sería otro de los clubes atentos a su desarrollo con el Tottenham. Los reportes indican que los germanos no verían con malos ojos su llegada, aunque no todas las partes pensarían igual.

Uli Hoeness, directivo del conjunto bávaro, no se mostró muy interesado en contratar al delantero británico: “Puedo imaginarme un jugador por el que paguemos 100 millones de euros. Pero en el caso de Harry Kane, ya di mi opinión. Tiene casi 30 años y el año pasado el Tottenham rechazó una oferta de 160 millones de euros del Manchester City. Por eso dije que no era un traspaso para el Bayern”, dijo en para Sky Alemania.

Opiniones sobre la salida de Harry Kane del club

“Si fuera él, sería egoísta y diría, ‘mira, me voy. La peor parte siempre es que tienes muchos jugadores que siempre son leales, pero no ganaron nada. ¿Qué hay para ti? ¿Quieres ganar trofeos? ¿Es cierto o no? Si los clubes en sí no son lo suficientemente buenos, entonces tienes que irte y tratar de conseguir trofeos”.”, declaró Ruud Gullit sobre la posible salida de Harry Kane de los Spurs.