Indignante pancarta al Napoli sobre la invasión a Ucrania

Roma, Italia. ¡Indignante, estúpida y vergonzosa! La pancarta que pusieron los hinchas ultras del Hellas Verona cerca del Estadio Benntegodi previo al encuentro que sostuvo el equipo de casa ante el Napoli dentro de la Serie A donde la escuadra del mexicano Hirving “Chucky” Lozano se llevará la victoria por 2-1.

Resumen: Juárez vs Atlas | Jornada 10 | Clausura 2022

La absurda pancarta que pusieron los ultras, que son famosos por varios episodios de racismo en las últimas décadas, tenía las banderas de Rusia, Ucrania y las coordenadas de la ciudad de Nápoles, con el mensaje absurdo y claro, que lleva la firma de la “Curva Sud” de los scaligeri: si hay que lanzar bombas, aquí tienen la dirección.

Te podría interesar: Chucky Lozano regresa a la cancha con el Napoli

Este es el último acto de una larga rivalidad, en la que la porra radical de Hellas Verona mostró su peor lado. Es muy famosa una respuesta de los tifosi sureños a los cánticos y a las pancartas que le piden al Vesubio “lavar con fuego” a los napolitanos. En los años que Diego Armando Maradona jugaba con el Napoli apareció en la cancha de San Paolo el histórico mensaje sobre la tragedia de William Shakespeare ambientada en Verona: “Julieta es una pu…, Romeo un cornudo”.

Severas críticas se pronunciaron en el futbol italiano por pancarta

Luigi De Magistris, exalcalde de la ciudad napolitana, comentó sobre la pancarta: “Es la demostración del pensamiento racista, violento, inhumano y bárbaro de ciertas personas. No las llamen bestias, porque los animales son mejores”.





Te podría interesar: El impacto positivo que ha tenido Johan Vásquez en el Genoa

El director técnico del Napoli Luciano Spalletti pidió que “esta gente no pise nunca más un estadio”, y el propio Verona se distanció de la pancarta, aunque sin mencionarla, en sus redes sociales: “Condenamos cualquier acto que pueda generar incitación al odio, a la violencia y a la discriminación”. Luigi De Siervo, consejero delegado de la Lega Serie A, fue tajante: “La Serie A condena la pancarta que apareció esta mañana en Verona. En un momento trágico como este, solo unos idiotas pueden imaginar algo así". La polémica llegó también a la política. Entre otros, intervino también el ministro de asuntos exteriores, el napolitano Luigi Di Maio: “Ha sido repugnante. Hay que condenar esta pancarta sin ninguna justificación. Esta guerra es real, no es un juego. Es vergonzoso el gesto y es vergonzosa la intención. No hay ironía, solo estupidez”.