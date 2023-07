Pantera Nery calienta la pelea vs Froilan; “No respeto a nadie arriba del ring”

En Metepec, Estado de México se celebró la conferencia de prensa previo al combate entre Luis “Pantera” Nery y Froilan Saludar, está será la sexta pelea del tijuanense ante un boxeador de origen filipino, por lo que domina el estilo del país asiático para coronar una victoria más en su récord.

“La diferencia que tiene Froilan que lo he notado, que lo he estudiado, es que no es tan fajador, boxea, es un boxeador escurridizo, se mueve y hemos trabajado en el gimnasio de acuerdo al estilo que él tiene para poderle cerrar los espacios y poder concretar la victoria”, mencionó el dos veces campeón del mundo en peso Gallo y Supergallo.

La lesión del ‘Pantera’ Nery

Pantera enfrentará al vencedor entre Fulton vs Inoue

El tijuanense quiere noquear al filipino para llegar de la mejor manera al combate frente al ganador entre Naoya Inoue vs Stephen Fulton para volver a disputar una pelea de campeonato mundial en las 122 libras en donde tiene un favorito para ser su próximo rival.

“Yo quiero enfrentar a Inoue para volver a pelear en Japón, pero no creo que le gane a Fulton por el tamaño, es mucho más pequeño, tiene buena pegada, entonces yo pienso que es un 50/50 puede pasar cualquier cosa”, afirmó Luis Nery.

¿Que puede esperar la gente del Pantera Nery este 8 de Julio?

Después de vencer al armenio Azat Hovhannisyan en Febrero pasado, en una pelea candidata a mejor del año, el Pantera quiere mantenerse en su mejor versión para volver a ganar un campeonato del mundo.

“Lo que pueden esperar de mí el sábado es lo mismo de siempre, una pelea fuerte, un peleador aguerrido, fajador, como siempre lo he sido y va a ser una pelea de choque, aunque él corra lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar”, aseguró el boxeador tijuanense.

El día de mañana, Viernes 7 de Julio se llevará acabo la Ceremonia de Pesaje, en donde la Pantera enfrentará el primer obstáculo de cara al combate del sábado que podrán seguir a través de Box Azteca y todas las plataformas digitales de Azteca Deportes.