‘Pantera’ Nery no tiene duda en que pelea ante Naoya Inoue terminará por nocaut

El peleador mexicano Luis Pantera Nery, se enfrentará en menos de un mes ante el monarca indiscutido de peso supergallo, Naoya Inoue, en el Tokio Dome de Japón, pelea a la cual va cargado de motivación y esperanza por salir con la victoria en una reyerta en la que cree, habrá nocaut.

Pantera Nery, se ha preparado al máximo para encarar la pelea que podría ser considerada la más importante de su trayectoria, pues es ante un Inoue que es apodado Mounstro, ante su capacidad noqueadora, presentando en 26 peleas, 23 nocauts sin derrotas ni empates.

Pero además tiene los cetros del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo, y está ubicado por la revista The Ring en su acreditado top ten libra por libra, como el segundo mejor del mundo.

Las opiniones en ese sentido podrían variar, pues hay quienes ponen a Inoue como el mejor o incluso a Canelo como el mejor del mundo, pero en ese caos The Ring pone al tapatío en el cuarto sitio.

Pantera cree que ante Inoue el resultado será por nocaut



El japonés Inoue tiene un 88.46 por ciento de efectividad noqueadora y de ahí se abre una amplia posibilidad de que pueda darse el nocaut.

Luego, Pantera de sus 35 victorias tiene 27 por la vía del nocaut; tiene una derrota y fue por nocaut.

El tijuanense de 29 años, sugiere así que el combate tendrá como final, el nocaut

“Para ser sincero, para obtener un triunfo en Japón creo que tengo que noquear. Saben que en Japón si no noqueas te roban la pelea. Creo que esta pelea amerita ser sangriento, violento, ser fuerte e ir a noquear”, acotó a Izquierdazo.

“Me gusta lanzar golpes, estoy preparado para aguantar los 12 rounds pero espero que no llegue a los 12 rounds. No tengo idea de qué golpe o qué round, pero definitivamente terminará por nocaut. O lo noqueo a él o él me noquea a mí”, acotó para Boxing Scene.