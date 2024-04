‘Canelo’ Álvarez revela que pudo enfrentar a Floyd Mayweather, cuando solo tenía 18 años

El boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pudo haber peleado contra Floyd Mayweather, mucho antes de su combate que se celebró el 14 de septiembre de 2013, así lo dio a conocer el propio pugilista tapatío a Box Azteca, durante la visita a su gimnasio en donde se prepara para el enfrentamiento en contra del mexicano Jaime Munguía del 4 de mayo.

Hablando sobre la importancia de Eddy Reynoso en su esquina, y casi como un miembro de su familia, Canelo recordó todo lo que han pasado desde que se conocieron cuando era casi un niño Saúl.

Eddy ha estado en toda su carrera desde su debut aquel 29 de octubre del 2005, cuando enfrentó y derrotó a Abraham González, y sigue hasta este momento cuando está próximos a enfrentar a Jaime Munguía.

Agradecimientos de Canelo hacia Eddy Reynoso

Antes de ser un buen entrenador, es buena persona porque ven más por la integridad que por el interés. Muchos no llegan porque ven más el interés. Es lo que es Eddy, siempre lo he sentido desde niño y lo comprobé cuando tenía 18 años.

Canelo recordó ahí una gran anécdota, cuando tuvo la opción real de enfrentar a los 18 años a Floyd Mayweather Jr. quien ya era un monstruo cerca del 2008.

“Cuando tenía 18 años, nos ofrecieron pelear contra Floyd Mayweather cuando tenía solo 18 años. No tenía ‘ni un cinco’ (dinero) y nos ofrecieron un millón de dólares y pues yo batallando, él batallando, imagínate”, explicó Canelo.

Acotó la importancia de Eddy, quien no se dejó llevar por el dinero y recomendó rechazar la oferta, pues llegaría su tiempo para peleas de este tipo.

“Hubiera sido otro entrenador, y diría vámonos. Pero Eddy dijo no, no vas a pelear si yo fuera que fueras un drogadicto, borracho, que yo viera que jamás vas a ganar eso tal vez en un futuro, pues podría ser, pero tú vas a ganar más que eso. Yo decía, es que es un millón de dólares, estoy batallando para la leche, los pañales de la niña y él insistió en que no iba a pelear”.

Recordó con alegría Canelo, que “luego, tres o cuatro años después pues peleamos por más de lo doble. Y ahora pues sí (afirmando más ganancias)”.

Sentenció que son cosas que no se ven, que no se saben, pero que los tiene unidos pensando en triunfar.

