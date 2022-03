Paola Pérez: “Somos hermanos pero tengo que dar resultados igual”

Cada vez son más mujeres las que se abren camino en profesiones donde antes la presencia femenina no existía, Paola Pérez es la primera en ser representante de un piloto de la Fórmula 1 .

La hermana mayor de Checo se encarga de cuidar la imagen de el piloto de Red Bull, hacer los contratos comerciales y de la fundación que está enfocada en ayudar a niños de escasos recursos.

“Tienes que estar rodeado de en equipo que te aporte, te sume para poder ir creciendo y sobretodo hoy que el quiere ser campeón mundial. Llevo trabajando con checo Full time 12 años, 12 años que el tiene carrera dentro de la Fórmula 1 y desde el momento que Checo confirmó que era piloto de Fórmula 1 en ese momento ya estabamos encaminados para yo poder estar junto con él, tomando una posicion muy importante de mucha confianza, sobre todo la lealtad. Era la persona correcta para poder tomar esta posición y pues muy contenta y muy agradecida con la oportunidad de caminar juntos y lo que hemos logrado.”

Checo Pérez, el deportista mexicano del año 2021 | El Dictado

¿Cómo nace el amor de Paola por el automovilismo siendo la hija mayor de Antonio Pérez?

“En mi casa pues siempre se hablaba de coches de carreras, siempre estabamos viendo que los patrocinios, mi papá siempre enseñándonos cómo tocar puertas para pedir el apoyo entonces fue algo que yo viví y aprendí en casa y que para mi se convierte tambien en una pasión. Mis hermanos metidos dentro del automovilismo y también fue como yo tambien quiero….de hecho yo también corría de muy chavita go kart, me encantaba y dejaba el gokart en primer lugar, me encantaba pero cuando empezaba a vivir el dia a dia de lo que es el automovilismo pues ya no me gustaba tanto, el mundo del kart era mucha groseria, muchos hombres y yo decia creo que esto no es para mi y yo solita me fui retirando pero al mismo tiempo enfocando en todo el proceso de mis hermanos, estabamos muy chavitos los 3 y todo empezo así con mucha ilusión con muchos sueños, siempre unidos y así nace esta gran pasión, que hoy es un sueño hecho realidad como pone a México en los ojos de todo el mundo, con este orgullo para todos los mexicanos de ver la bandera de mexico en lo más alto del podio”.

¿Cómo es trabajar con Checo Pérez? ¿Es fácil quitarse la etiqueta de hermanos y ser profesional?

“Es para mi un privilegio y trato de dejar a un lado que Checo es mi hermano porque al final del día tienes que dar los resultados para estar en esta posición, yo creo que sino hubiera dado los resultados y Checo no viera mi compromiso y La forma en la que cuido todos los detalles de su managment de muchas cosas. Que es un tema complejo y la forma en la que he ido trabajando los contratos en los procesos, las marcas, ese tipo de detalles que son tan importantes con su imagen, creo que lo he hecho con mucho profesionalismo y Checo lo ha visto y esto es con base a resultados. Es lo mismo con él, si él no está dando los resultados dentro del equipo de la escuderia de la Fórmula 1 pues la renovación no llega”



“Es muy exigente muy perfeccionista, nos hemos entendido muy bien, creo que los dos lo hemos manejado bastante bien, no es fácil. Se escuchan muchas historias muy tristes de familia que trabajaron juntos y no quedaron bien, para mí eso sería muy muy triste que después de tantos sacrificios que hemos pasado juntos como una familia, que ya cuando llegan los resultados que los sueños van llegando se rompa esa hermandad. Hemos olvidado del termino hermanos pero tenemos que ser bien cuidadosos los dos cada uno en su papel”

¿Cómo es trabajar en un ambiente dominado por hombres?

“Increíble, me encanta cuando llego a una negociación y estoy rodeada de hombres y les empiezo a hablar de carreras de cómo vivíamos desde chiquitos la situación, siento que tiene un toque mágico, es padrisimo que puedo estar en una mesa teniendo una negociación para un deal comercial pero estar - oye que buena carrera, ver que puedo retroalimentar de una manera diferente.”

“Gracias a dios nunca he sentido que el hecho de ser mujer me frene para poder lograr algo a contrario desde chiquita me gustaba el cómo buscar oportunidades y como tocar la puerta y sin pena y con el orgullo de -oye vengo a presentarte este proyecto desde los primeros años, que Checo fue presentado como piloto de la Formula 1.”

Te puede interesar: ‘Checo’ Pérez da su postura sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania

Sin embargo, el camino de Checo y de Paola no ha sido fácil, durante el trayecto se han tropezado con algunas piedras; “Obviamente Checo paso por momentos difíciles, sólo en otro país, sin su familia. Recuerdo que me dijo muy bien que estaba muy triste y mi primer respuesta fue, agarro un vuelo y estoy ahí contigo no te preocupes. Ese fin de semana el corría y se subió al podio.”

“Había obviamente carreras buenas, otras malas que no llegaban los resultados. Entonces la presión de las marcas que pues estan invirtiendo su dinero pues necesitan un retorno, esto es un negocio y así de frio tiene que ser.”

Paola ya fijó sus objetivos este 2022

“Nos urge que arranque ya esta temporada tenemos mucha fe que será un gran año. Quiero llevar la imagen de Checo a otro nivel, ya con marcas globales, imagen ya global, creo que Checo está en su mejor momento y hay mucho futuro, esperemos que los resultados profesionales lleguen pronto y Podiums y eso al final es una herraminta positiva que te ayuda para lograr lo otro.”

Reuters Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - November 7, 2021 Third placed Red Bull’s Sergio Perez celebrates on the podium REUTERS/Edgard Garrido

Paola podría marcar un precedente para los pilotos mexicanos, pues su experiencia en el deporte motor podría ayudar a más personajes no sólo a su hermano “Ahorita por ejemplo ver a mi sobrinito, ver a Sebastián que te platicaba que lo veo con mucha ilusión y muchas ganas de subirse al coche, de ponerse los guantes que ni le quedan el casco todo pesado, digo woow, no se sí me de la oportunidad él y mi hermano de ayudarlos y me encantaría ver que Sebastián logre sus sueños hasta donde él quiera y ser parte de ello sería increible.”

Te puede interesar: GP de Rusia es cancelado ante problemas bélicos

En sus 12 años como manager, Paola ha llegado a la siguiente conclusión, “Me demostró que no te puedes dar por vencido aunque te digan que no, persigue lo que relamente estas buscando, tarde o temprano las cosas se dan se abren las puertas y cuando algo salga mal no te des por vencida, lucha por tus sueños, no será facil pero valdrá la pena.”