Según Pavel Pardo, los Mexicanos fracasan en Europa por el tema mental

Los futbolistas mexicanos cuentan con la calidad para trascender en Europa, sin embargo, el aspecto mental los limita en sus aspiraciones y es en lo que se debe trabajar más con ellos, opinó el ex jugador Pavel Pardo.

Una voz autorizada que en su momento dejó al América para emprender una aventura en el Stuttgart de Alemania, en donde fue campeón de la Bundesliga en el 2007 para mostrar que era posible triunfar en una de las mejores ligas del viejo continente.

“Me tocó ir a un país en donde son los mejores en la parte mental, ahí trabajas todos los días, si no entrenas bien diariamente muy difícil vas a jugar el fin de semana. Así que el jugador mexicano debe meterse en la cabeza, que va a ir a otro escenario y que cómo de lugar tiene que triunfar”, dijo en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Entrevista con Pavel Pardo | Botanero Pa’ Llevar

Para el emblemático mediocampista de la Selección Mexicana el aspecto mental influye en un 90 por ciento del éxito de una carrera y es principalmente lo que está provocando que muchos compatriotas no se consoliden a pesar de tener condiciones para hacerlo.

“La calidad y el talento existen, así que si mejoramos en lo mental, seguramente los mexicanos se van a quedar y van a triunfar como muchos otros”, afirmó Pavel.

La competencia en Europa es mucho mayor

Pardo señaló que en los clubes europeos hay una competencia mucho mayor, en la que la mayoría de jugadores son seleccionados de sus países y no regalan nada, mientras que los elementos del balompié azteca llegan mucho más relajados.

“Muchas veces estamos en una zona de confort en México y cuando sales a otro lugar piensas ‘bueno no me fue bien, me regreso a México porque voy a encontrar un club en donde me van a pagar más, voy a estar bien y cómodo. Entonces ese confort pesa en Europa, allá eres uno más”, apuntó.

Pavel estuvo en tres temporadas en la liga alemana, siendo uno de los futbolistas mexicanos más destacados en Europa de los últimos años.