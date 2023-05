Rafa Nadal anunciaría que no jugará Roland Garros

El futuro de Rafa Nadal en Roland Garros será comunicado por el propio jugador en una rueda de prensa que se celebrará mañana en la Rafa Nadal Academy. No podría ser en otro escenario que no fuera en su casa, con los suyos. En esta cita con los medios, el 14 veces ganador del Grand Slam sobre tierra dará a conocer si juega o no en su torneo predilecto. Según medios españoles el jugador balear habría decidido no disputar el torneo parisino y dará a conocer los motivos de su negativa.

Los plazos no se habrían cumplido a tiempo. Nadal no se habría recuperado a tiempo de su lesión en el psoas y no acudiría a defender su corona y los 2.000 puntos del ranking. Y es que parece ser que, aunque las esperanzas de llegar a tiempo eran positivas, la realidad es que los plazos no le dan para estar al 100%. Recordemos que Rafa cumplirá 37 años el próximo mes de junio y su recuperación no está siendo la esperada.

Los mejores momentos del partido Rafael Nadal vs Casper Ruud

Aunque, en principio, la tierra de gira era un buen momento para reaparecer en las pistas, Rafa no ha podido aparecer en ninguno de los torneos previos a Roland Garros. Ni en Montecarlo, ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en Roma. Así, tampoco habría podido encarar la cita parisina con un buen rodaje para tener opciones de conseguir su título número 15.

Desde el 2004 en adelante, Nadal jugó todos los torneo de Roland Garros

De esta forma, si se confirma definitivamente la noticia, sería la primera vez desde 2004 que el mallorquín no acude a Roland Garros. Además, con la pérdida de esos 2000 puntos del ganador, también saldría del Top 100.

Aunque el protagonista todavía tiene que confirmarlo, todo parece indicar que así será, por la información en sí y al haberse hecho eco toda la prensa española. Por lo tanto, ¿cuándo volverá a las pistas? Eso es algo que ni el propio Nadal sabe, por lo que nos está demostrando estos meses. Quizá una vuelta en la gira de hierba y con los ojos puestos en Wimbledon sea más factible, ya que se celebra entre el 3 y el 16 de julio. Para entonces, el balear tendría más margen para terminar de encontrarse mejor.

Por el momento, mañana escucharemos al propio Rafa qué tiene que decir sobre Roland Garros, sobre su recuperación y sobre sus planes de futuro.