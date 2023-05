Peligra la participación de Rafa Nadal en Roland Garros

Nadal no disputará el Masters 1000 de Madrid y peligra su participación en Roland Garros. Hacía bastante tiempo que el español no se comunicaba con sus seguidores de forma directa, algo que ha hecho a través de un vídeo que plantea más dudas que certezas.

Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. pic.twitter.com/m0TbsGFn5t — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 20, 2023

Rafa habló de su estado físico actual, dejando claro que aún no ha sido capaz de recuperarse de la lesión en el psoas, que arrastra desde la disputa del pasado Abierto de Australia.

“Como saben me hice una lesión importante en Australia, en el Psoas. En principio tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil”, dijo el ganador de múltiples Grand Slams.

Rafa tomó una decisión respecto a su lesión

Nadal ha decidido tomar cartas en el asunto. El español buscará un cambio de rumbo en el tratamiento de la lesión, buscando una alternativa para tratar de llegar a Roland Garros.

“La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para para competir. Estaba entrenando, pero ahora hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga. No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría pero no lo sé. Esta es la situación actual”, sentenció un Rafa que no maneja números ni semanas en su cabeza y que dispone todavía de varias semanas antes del inicio de competición en París.

Rafael Nadal ya lleva, hasta el momento, 4 de los 9 torneos Masters 1000, los cuales son los segundos más importantes en el circuito de la ATP, solo abajo de los Grand Slam.

El tenista español ya se perdió Indian Wells, el Abierto de Miami, Montecarlo y ahora el Abierto de Madrid y muy probablemente tampoco esté el Abierto de Roma. Será una incógnita si el de Manacor podrá estar en los cuatro restantes de la temporada: Canadá, Cincinnati, Shanghai y París.

Justo el Masters de Roma es el último antes de que se juegue Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, en donde Rafa Nadal se ha coronado en 14 ocasiones, siendo el máximo ganador en la historia del torneo.