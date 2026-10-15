Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Cristiano Ronaldo recibe una mala noticia en medio del conflicto bélico en Arabia Saudita

Diversos eventos deportivos han sido cancelados por las hostilidades en Medio Oriente, incluido un partido de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
|REUTERS

Escrito por: Francisco Fernández

La escalada en las hostilidades entre Arabia Saudita y hutíes de Yemen ha provocado que algunos jugadores abandonen el país y que la Liga Profesional Saudí reprograme varios encuentros por motivos de seguridad, entre ellos un encuentro del Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Te puede interesar: Gabriel Milito sueña con recuperar una estrella en Chivas para enfrentar a Tigres de la UANL

Tigres vs Puebla | Resumen y Goles | Highlights | J10 | Apertura 2026 | Liga MX

Reprograman partido de Cristiano Ronaldo y Al Nassr por guerra en Arabia Saudita

La Saudi Pro League informó que el partido entre el Al Ahli y Al Nassr de Cristiano Ronaldo de la Jornada 9 fue reprogramado para el próximo 6 de marzo del 2027 por problemas de logística relacionadas con el cierre de aeropuertos y la necesidad de respetar periodos de descanso entre partidos, informó la competición.

Sin embargo, no es el único partido que sufrió modificaciones ya que los encuentros entre el Al Hilal vs Al Riad y el Al Ittihad vs Al Shabab también por la jornada 9 fueron reprogramados para el 19 de diciembre.

La actividad deportiva se mantiene en alerta en la región ante la incertidumbre por los recientes ataques perpetrados al aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad.

Entre los eventos que ya se han cancelado por la tensión se encuentra el torneo de tenis Six Kings Slam en donde participaría Carlos Alcaraz, las finales de los FIFAe de deportes electrónicos.

Partidos de la Saudi Pro League postergados

  • Al Hilal vs Al Riad | Programado para el 19 de diciembre
  • Al Ittihad vs Al Shabab | Programado para el 19 de diciembre
  • Al Ahli vs Al Nassr | 6 de marzo del 2027

Te puede interesar: José Ruiz, entrenador: "Desde los 35 o 40 años ya deberíamos preocuparnos de este tema por nuestra salud"

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

2:55 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

2:55 p. m.
16 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
16 OCT
ATLANTE VS PUMAS LIVE PREVIO.png

LIVE PREVIO Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

7:55 p. m.
16 OCT
ATLANTE VS PUMA.png

Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

8:48 p. m.
16 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 OCT
MINEIRO VS CORITIBA FECHA.png

Brasileirao| ⁠Mineiro vs Coritiba

3:55 p. m.
17 OCT
São Paulo vs Vasco da Gama FECHA.png

Brasileirao| ⁠São Paulo vs Vasco da Gama

6:01 p. m.
17 OCT
BORREGOS CEM VS LINCES UVM FECHA.png

ONEFA|Borregos CEM vs Linces UVM

7:55 p. m.
17 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Ángel ‘Camaleón’ Ayala vs Rubén Lezama

11:01 p. m.
17 OCT
Fluminense vs Santos FECHA.png

Brasileirao| ⁠⁠Fluminense vs Santos

12:55 p. m.
18 OCT
Bahía vs Flamengo FECHA.png

Brasileirao| ⁠Bahía vs Flamengo

3:25 p. m.
18 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:55 p. m.
19 OCT