Cristiano Ronaldo recibe una mala noticia en medio del conflicto bélico en Arabia Saudita

La escalada en las hostilidades entre Arabia Saudita y hutíes de Yemen ha provocado que algunos jugadores abandonen el país y que la Liga Profesional Saudí reprograme varios encuentros por motivos de seguridad, entre ellos un encuentro del Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

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Reprograman partido de Cristiano Ronaldo y Al Nassr por guerra en Arabia Saudita

La Saudi Pro League informó que el partido entre el Al Ahli y Al Nassr de Cristiano Ronaldo de la Jornada 9 fue reprogramado para el próximo 6 de marzo del 2027 por problemas de logística relacionadas con el cierre de aeropuertos y la necesidad de respetar periodos de descanso entre partidos, informó la competición.

Sin embargo, no es el único partido que sufrió modificaciones ya que los encuentros entre el Al Hilal vs Al Riad y el Al Ittihad vs Al Shabab también por la jornada 9 fueron reprogramados para el 19 de diciembre.

La actividad deportiva se mantiene en alerta en la región ante la incertidumbre por los recientes ataques perpetrados al aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad.

Entre los eventos que ya se han cancelado por la tensión se encuentra el torneo de tenis Six Kings Slam en donde participaría Carlos Alcaraz, las finales de los FIFAe de deportes electrónicos.

The Al Nassr game has been postponed 📄#AlAhlihttps://t.co/VmD4ht8ceo — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) October 13, 2026

Partidos de la Saudi Pro League postergados

Al Hilal vs Al Riad | Programado para el 19 de diciembre

Al Ittihad vs Al Shabab | Programado para el 19 de diciembre

Al Ahli vs Al Nassr | 6 de marzo del 2027

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