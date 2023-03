Así se jugarán los Cuartos de Final de la Concachampions

La sorpresa de la Liga MX, dentro de la Concachampions, la terminó dando el Pachuca. El conjunto dirigido por Guillermo Almada quedó eliminado en los Octavos de Final, tras caer ante el Motagua por un gol de visitante y así, se definió cómo se jugará la siguiente fase.

Para los Cuartos de Final, clasificaron tres equipos de la Liga MX, tres de la Major League Soccer de Estados Unidos, uno de Haití y otro de Honduras. Así es como se jugará la siguiente ronda, del torneo en donde los equipos mexicanos buscarán volver a dominar.

El futbol no se puede comprar | El Dictado

¿Cómo se jugarán los Cuartos de Final de la Concachampions?

El Atlas terminó dando la voltereta a un marcador que parecía imposible de remontar, León superó al Tauro y Tigres sufrió, pero terminó imponiéndose al Orlando City. El único equipo de la Liga MX que se quedó en el camino, fue el Pachuca.

De los equipos de la MLS, los clasificados son el Philadelphia Union, el Vancouver Whitecaps y Los Angeles FC, en donde milita Carlos Vela. Las “sorpresas” son el Violette FC de Haití y el Motagua de Honduras. Los cruces de los Cuartos de Final serán así:

- Violette FC vs León

- Tigres vs Motagua

- Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC

- Atlas vs Philadelphia Union

Mexsport

¿Cuándo se jugarán los Cuartos de Final de la Concachampions?

Los partidos de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions, se jugarán entre el 4 y el 6 de abril. Los encuentros de vuelta, tendrán lugar el 11 y el 13 del mismo mes.

Si los equipos de la Liga MX logran avanzar, se estaría asegurando la participación de al menos uno de ellos en la gran final. Cabe recordar que el actual campeón del torneo, es representante de la Major League Soccer, pues el Seattle Sounders superó a Pumas.

