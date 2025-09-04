Los partidos de la eliminatoria CONMEBOL rumbo al Mundial 2026 de México que se jugarán HOY jueves 4 de septiembre

La Selección de Argentina enfrenta a la Selección de Venezuela este jueves 4 de septiembre, apareciendo en la agenda de los partidos de eliminatoria de CONMEBOL, como uno de los juegos más interesantes del día y es que HOY Lionel Messi se despide de su selección y ante su gente.

Las eliminatorias en la CONMEBOL entrega seis boletos directos al Mundial y uno más por repechaje, y de esos boletos disponibles tres ya los tienen dueño, se trata de Argentina, Brasil y Ecuador.

Muy cerca de avanzar están Uruguay, Paraguay y la Selección de Colombia, por lo que este día puede haber movimientos con todos los juegos que se estarán celebrando.

La agenda de la CONMEBOL para las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026

Argentina vs Venezuela – 17:30 (CDMX)



Colombia vs Bolivia – 17:30 (CDMX)



Paraguay vs Ecuador – 17:30 (CDMX)



Uruguay vs Perú – 17:30 (CDMX)



Brasil vs Chile – 18:30 (CDMX)

Lionel Messi se despide de la Selección este jueves 4 de septiembre

Lionel Messi ya decidió que el final de su carrera está cerca y comenzará a despedirse de la Selección de Argentina, al menos dentro de un partido OFICIAL de eliminatoria dentro de suelo argentino.

Así, Messi va con toda su familia, amigos y compañeros para estar con él en el partido que será muy emotivo. Messi aclaró que va al Mundial del 2026 con Argentina y que podría darse algún juego amistoso o de otra naturaleza, pero en tanto eso no esté confirmado, HOY juega su último partido con Argentina en su país.

En la previa hasta el entrenador Lionel Scaloni rompió en llanto al tocar al tema e imaginar el final de Messi ante su gente que lo quiere ver eterno.

Scaloni y Argentina están clasificados al Mundial, pero en su fiesta, ha decidido que Messi va de arranque y estará todos los minutos posibles para verlo extender esa historia.