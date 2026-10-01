Partidos de la Fecha FIFA de HOY jueves 1 de octubre: juegos internacionales, horarios para ver EN VIVO

Luego de un día de descanso, la actividad de la Fecha FIFA continúa este jueves 1 de octubre con emocionantes partidos al rededor del mundo entre duelos de carácter amistoso, de la UEFA Nations League y de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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Los partidos de la Fecha FIFA de este jueves 1 de octubre

La Selección de Portugal, ya sin Cristiano Ronaldo, se enfrenta este jueves a Dinamarca en duelo de la UEFA Nations League, mientras que la sorprendente Grecia recibe a los Países Bajos buscando repetir la hazaña que vivió hace unos días cuando derrotó por primera vez en su historia a Alemania.

Por su parte, los alemanes buscarán recuperar el prestigio perdido cuando se enfrenten a Serbia en donde Jürgen Klopp buscará su primera victoria como DT de la Mannschaft y finalmente Gales se medirá a la Noruega de Erling Haaland.

UEFA Nations League

Alemania vs Serbia | 12:45 horas

Dinamarca vs Portugal | 12:45 horas

Gales vs Noruega | 12:45 horas

Grecia vs Países Bajos | 12:45 horas

Irlanda vs Austria | 12:45 horas

Israel vs Kosovo | 12:45 horas

Malta vs Gibraltar | 12:45 horas

Liga de Naciones de la Concacaf



Curazao vs Trinidad y Tobago | 16:00 horas

República Dominicana vs Haití | 18:00 horas

Nicaragua vs Costa Rica | 20:00 horas

Dominica vs Guyana 15:00 horas

Islas Caimán vs Puerto Rico | 20:00 horas

Islas Vírgenes Británicas vs Montserrat | 13:00 horas

Islas Vírgenes Estadounidenses vs Saint Martin | 14:00 horas

Angula vs Antigua y Barbuda | 17:00 horas

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