Partidos de la Fecha FIFA de HOY jueves 1 de octubre: juegos internacionales, horarios para ver EN VIVO
La actividad de la Fecha FIFA continúa este jueves con atractivos encuentros al rededor del mundo
Luego de un día de descanso, la actividad de la Fecha FIFA continúa este jueves 1 de octubre con emocionantes partidos al rededor del mundo entre duelos de carácter amistoso, de la UEFA Nations League y de la Liga de Naciones de la Concacaf.
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Los partidos de la Fecha FIFA de este jueves 1 de octubre
La Selección de Portugal, ya sin Cristiano Ronaldo, se enfrenta este jueves a Dinamarca en duelo de la UEFA Nations League, mientras que la sorprendente Grecia recibe a los Países Bajos buscando repetir la hazaña que vivió hace unos días cuando derrotó por primera vez en su historia a Alemania.
Por su parte, los alemanes buscarán recuperar el prestigio perdido cuando se enfrenten a Serbia en donde Jürgen Klopp buscará su primera victoria como DT de la Mannschaft y finalmente Gales se medirá a la Noruega de Erling Haaland.
UEFA Nations League
- Alemania vs Serbia | 12:45 horas
- Dinamarca vs Portugal | 12:45 horas
- Gales vs Noruega | 12:45 horas
- Grecia vs Países Bajos | 12:45 horas
- Irlanda vs Austria | 12:45 horas
- Israel vs Kosovo | 12:45 horas
- Malta vs Gibraltar | 12:45 horas
Liga de Naciones de la Concacaf
- Curazao vs Trinidad y Tobago | 16:00 horas
- República Dominicana vs Haití | 18:00 horas
- Nicaragua vs Costa Rica | 20:00 horas
- Dominica vs Guyana 15:00 horas
- Islas Caimán vs Puerto Rico | 20:00 horas
- Islas Vírgenes Británicas vs Montserrat | 13:00 horas
- Islas Vírgenes Estadounidenses vs Saint Martin | 14:00 horas
- Angula vs Antigua y Barbuda | 17:00 horas
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