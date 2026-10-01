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Fútbol

Partidos de la Fecha FIFA de HOY jueves 1 de octubre: juegos internacionales, horarios para ver EN VIVO

La actividad de la Fecha FIFA continúa este jueves con atractivos encuentros al rededor del mundo

UEFA Nations League - Portugal Training
Soccer Football - UEFA Nations League - Portugal Training - Copenhagen, Denmark - September 30, 2026 Portugal’s Joao Felix and Pedro Neto during training Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.|Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS

Escrito por: Francisco Fernández

Luego de un día de descanso, la actividad de la Fecha FIFA continúa este jueves 1 de octubre con emocionantes partidos al rededor del mundo entre duelos de carácter amistoso, de la UEFA Nations League y de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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Los partidos de la Fecha FIFA de este jueves 1 de octubre

La Selección de Portugal, ya sin Cristiano Ronaldo, se enfrenta este jueves a Dinamarca en duelo de la UEFA Nations League, mientras que la sorprendente Grecia recibe a los Países Bajos buscando repetir la hazaña que vivió hace unos días cuando derrotó por primera vez en su historia a Alemania.

Por su parte, los alemanes buscarán recuperar el prestigio perdido cuando se enfrenten a Serbia en donde Jürgen Klopp buscará su primera victoria como DT de la Mannschaft y finalmente Gales se medirá a la Noruega de Erling Haaland.

UEFA Nations League

  • Alemania vs Serbia | 12:45 horas
  • Dinamarca vs Portugal | 12:45 horas
  • Gales vs Noruega | 12:45 horas
  • Grecia vs Países Bajos | 12:45 horas
  • Irlanda vs Austria | 12:45 horas
  • Israel vs Kosovo | 12:45 horas
  • Malta vs Gibraltar | 12:45 horas

Liga de Naciones de la Concacaf

  • Curazao vs Trinidad y Tobago | 16:00 horas
  • República Dominicana vs Haití | 18:00 horas
  • Nicaragua vs Costa Rica | 20:00 horas
  • Dominica vs Guyana 15:00 horas
  • Islas Caimán vs Puerto Rico | 20:00 horas
  • Islas Vírgenes Británicas vs Montserrat | 13:00 horas
  • Islas Vírgenes Estadounidenses vs Saint Martin | 14:00 horas
  • Angula vs Antigua y Barbuda | 17:00 horas

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