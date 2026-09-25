Partidos de la Fecha FIFA Hoy viernes 25 de septiembre, juegos internaciones y horarios para ver EN VIVO

Las ligas europeas se detienen para dar lugar a la primera Fecha FIFA tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde varias selecciones nacionales tendrán actividad este viernes 25 de septiembre en compromisos amistosos, de la UEFA Nations League, de la Liga de Naciones de la Concacaf y Clasificación rumbo a la Copa Africana de Naciones.

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Los partidos internacionales de la Fecha FIFA de este viernes 25 de septiembre

La pelota vuelve a rodar al rededor del mundo con emocionantes compromisos internacionales de carácter oficial y amistoso entre los que destacan el choque entre Italia y Bélgica por la UEFA Nations League, con los italianos buscando recuperar algo del prestigio perdido tras quedar fuera de los últimos tres Mundiales.

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También en Europa, Turquía recibe a Francia por la Liga A, mientras que en la Liga B se medirán Hungría vs Ucrania y Suecia vs Rumanía como duelos más atractivos.

En el continente africano, Egipto de Mohamed Salah se enfrentará a Angola y la sensación del Mundial 2026 Cabo Verde se medirá contra Mali, mientras que Marruecos estará recibiendo a Gabón.

Horarios de los partidos internacionales de este viernes

UEFA Nations League

12:45 horas | Italia vs Bélgica

12:45 horas | Turquía vs Francia

12:45 horas |Hungría vs Ucrania

12:45 horas |Polonia vs Bosnia Herzegovina

12:45 horas |Suecia vs Rumania

12:45 horas |Montenegro vs Chipre

Concacaf Nations League

18:00 horas | Jamaica vs Guatemala

18:00 horas |Honduras vs Surinam

18:00 horas | El Salvador vs Martinica

18:00 horas |Bermuda vs Guadalupe

18:00 horas | Granada vs Cuba

18:00 horas | Barbados vs Santa Lucía

18:00 horas | Bonaire vs Saint Kitts y Nevis

Clasificación Copa Africana de Naciones

13:00 horas | Argelia vs Zambia

13:00 horas | Burkina Faso vs Benin

13:00 horas | Egipto vs Angola

13:00 horas | Mali vs Cabo Verde

13:00 horas | Marruecos vs Gabón

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