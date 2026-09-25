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Fútbol

Partidos de la Fecha FIFA Hoy viernes 25 de septiembre, juegos internaciones y horarios para ver EN VIVO

Las selecciones nacionales vuelven a escena en la primera Fecha FIFA tras la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los partidos internacionales del día
Los partidos internacionales del día|Instagram: @belgianreddevils

Escrito por: Francisco Fernández

Las ligas europeas se detienen para dar lugar a la primera Fecha FIFA tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde varias selecciones nacionales tendrán actividad este viernes 25 de septiembre en compromisos amistosos, de la UEFA Nations League, de la Liga de Naciones de la Concacaf y Clasificación rumbo a la Copa Africana de Naciones.

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Los partidos internacionales de la Fecha FIFA de este viernes 25 de septiembre

La pelota vuelve a rodar al rededor del mundo con emocionantes compromisos internacionales de carácter oficial y amistoso entre los que destacan el choque entre Italia y Bélgica por la UEFA Nations League, con los italianos buscando recuperar algo del prestigio perdido tras quedar fuera de los últimos tres Mundiales.

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También en Europa, Turquía recibe a Francia por la Liga A, mientras que en la Liga B se medirán Hungría vs Ucrania y Suecia vs Rumanía como duelos más atractivos.

En el continente africano, Egipto de Mohamed Salah se enfrentará a Angola y la sensación del Mundial 2026 Cabo Verde se medirá contra Mali, mientras que Marruecos estará recibiendo a Gabón.

Horarios de los partidos internacionales de este viernes

UEFA Nations League

  • 12:45 horas | Italia vs Bélgica
  • 12:45 horas | Turquía vs Francia
  • 12:45 horas |Hungría vs Ucrania
  • 12:45 horas |Polonia vs Bosnia Herzegovina
  • 12:45 horas |Suecia vs Rumania
  • 12:45 horas |Montenegro vs Chipre

Concacaf Nations League

  • 18:00 horas | Jamaica vs Guatemala
  • 18:00 horas |Honduras vs Surinam
  • 18:00 horas | El Salvador vs Martinica
  • 18:00 horas |Bermuda vs Guadalupe
  • 18:00 horas | Granada vs Cuba
  • 18:00 horas | Barbados vs Santa Lucía
  • 18:00 horas | Bonaire vs Saint Kitts y Nevis

Clasificación Copa Africana de Naciones

  • 13:00 horas | Argelia vs Zambia
  • 13:00 horas | Burkina Faso vs Benin
  • 13:00 horas | Egipto vs Angola
  • 13:00 horas | Mali vs Cabo Verde
  • 13:00 horas | Marruecos vs Gabón

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