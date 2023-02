Partidos hoy Champions League 15 de febrero

Continúa la actividad de la Champions League con los partidos de ida de la fase de eliminación de los Octavos de Final. Después de más de tres meses de no tener partidos por el Mundial de Qatar 2022.

La jornada de Octavos de Final empezó el martes 14 de febrero con dos grandes partidos, PSG contra Bayern Múnich y Milan contra Tottenham. Los partidos terminaron con victoria por la mínima para Milan y Bayern. Los partidos de vuelta los disputarán el miércoles 8 de marzo.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

Este día se disputarán dos partidos, Brujas contra el Benfica en el Estadio Jan Breydelstadion y Dortmund contra el Chelsea en el Estadio Signal Iduna Park.

¿A qué hora se juega Dortmund vs Chelsea?

El partido más llamativo del día es el de Dortmund contra Chelsea, ambos equipos llegan con el objetivo de llevarse la ventaja en el partido de ida. El juego se disputa a las 14:00 horas (tiempo del centro de México)

¿A qué hora se juega el Benfica vs Brujas?

El segundo juego del día, Benfica contra Brujas, se juega en modo simultáneo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Los partidos de vuelta de ambos juegos se disputarán el martes 7 de marzo.

Los juegos de ida que faltan por disputarse son: Liverpool vs Real Madrid, Eintfracht vs Napoli que se jugarán el martes 21 de febrero y el miércoles 22 jugarán RB Leipzig vs Manchester City e Inter vs Porto.

Los equipos que clasifiquen a Cuartos de Final de la Champions League jugarán el 11 y 12 de abril de 2023 los partidos de ida y el 18 y 19 de abril de 2023 los partidos de vuelta.

