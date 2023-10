REUTERS

Los partidos del 3 de octubre más destacados de la Champions League: Cuándo y cómo verlos EN VIVO

Inicia este martes 3 de octubre la segunda jornada de la Champions League con 8 encuentros destacando los duelos entre Napoli vs Real Madrid, Manchester United vs Galatasaray y Lend vs Arsenal

