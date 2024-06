Eurocopa 2024: Partidos de hoy, sábado 22 de junio

La Eurocopa 2024 sigue su rumbo definiendo a las primeras selecciones nacionales clasificadas a las eliminatorias directas.

Partidos del sábado 22 de junio | Euro 2024

En la Jornada 2 de la Fase de Grupos del certamen continental, este sábado 22 de junio Georgia y República Checa abren la actividad del fin de semana en Hamburgo, misma que comienza a las 7:00 de la mañana, tiempo de la CDMX.

Georgia viene de caer ante Turquía en uno de los partidos más entretenidos de la Euro 2024. Por su parte, República Checa llega tras perder contra Portugal.

Posteriormente, a las 10:00 de la mañana Turquía y Portugal cierran la Fecha 2 del Grupo F en la ciudad de Dortmund.

Liderados por Cristiano Ronaldo, quien vive su última Eurocopa siendo el jugador que más veces ha disputado la competencia con seis apariciones, el conjunto lusitano busca sellar su pase a la siguiente ronda del certamen.

Finalmente, Bélgica y Rumania ponen fin a las emociones este sábado 22 de junio con el último encuentro del día.

En actividad del Grupo E en la ciudad de Colonia, Alemania, el equipo dirigido por Domenico Tedesco llega con la misión de sumar sus primeros puntos tras verse sorprendido en su debut por Eslovaquia.

“Rumania es una buena selección. Aunque no hubiéramos visto el partido contra Ucrania, sabíamos que era un buen equipo. No perdieron ningún partido en la fase de clasificación. Al final ganaron a Suiza en casa en un gran partido. No tememos a nadie, pero tenemos un gran respeto por cualquier rival, especialmente por ellos, ya que jugamos contra ellos”, dijo el entrenador de Bélgica, Domenico Tedesco, en conferencia de prensa.

