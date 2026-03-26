Partidos de HOY jueves 26 de marzo en el repechaje intercontinental para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este jueves 26 de marzo del 2026, se disputan los primeros dos partidos del repechaje intercontinental para la Copa Mundial de la FIFA 2026, buscando definir a las dos selecciones que avancen de fase.

Los dos juegos que se tendrán hoy son Bolivia vs Surinam y Nueva Caledonia vs Jamaica. Los dos enfrentamientos son en México y los cuator equipos buscan ganar para avanzar a la "final" y pelear por uno de los dos lugares restantes a la Copa Mundial de la fIFA 2026.

Hora del Bolivia vs Surinam

El partido de Bolivia vs Surinam se disputa en punto de las 16 horas tiempo del centro de México en el Estadio Monterrey. La Selección que logre ganar avanza y se medirá por un boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Irak.



Bolivia vs Surinam

Estadio Monterrey

16 horas tiempo del centro de México

Hora del Nueva Caledonia vs Jamaica

El encuentro de Nueva Caledonia vs Jamaica se disputa en el Estadio Guadalajara en punto de las 21 horas tiempo del centro de México. El equipo que logre ganar se enfrentará ante Republica del Congo por el boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026.