Los partidos de este sábado del Torneo Apertura 2023 Liga MX

Con tres partidos continúa la jornada 6 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX este sábado 26 de agosto.

Los encuentros pactados este día son: Atlas vs Toluca; América vs León y Santos Laguna vs Guadalajara, partido que podrás ver en VIVO por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

Atlas vs Toluca – Estadio Jalisco – 17:00 horas

Atlas y Toluca se miden en un choque que, viendo cómo van estos primeros compases del Apertura de la Liga MX, puede ser uno de los llamados ‘partidos de seis puntos’ ya que ambos equipos empatan a puntos, con cinco (G1, E2, P1). El favoritismo recae ligeramente sobre un Atlas que busca reverdecer laureles en esta temporada.

El equipo tapatío necesitará mejorar sus actuaciones recientes (G2, E2, P2) para vencer a Toluca en casa por primera vez desde 2020 (E2, P1), ya que lleva algo más de dos partidos y medio sin marcarle un gol al cuadro visitante en un partido en el Estadio Jalisco.

Toluca llega en un pequeño bache en partidos oficiales, ya que no conoce el triunfo en los últimos dos (E1, P1), aunque antes de ese traspiés encadenaba cuatro victorias en cinco partidos (P1), en un lapso en el que logró dos o más goles en todos esos encuentros.

América vs León – Estadio Azteca – 19:00 horas

América tuvo un estreno nefasto en el luego de caer en casa contra Juárez en el debut, pero se ha recuperado con creces y está invicto en sus siguientes tres choques de liga tras la victoria que logró por 3-2 ante Necaxa en su partido más reciente (G2, E1). El hecho de que Juárez sea una de las grandes sorpresas en lo que va de la campaña hace que esa derrota duela un poco menos, y lo cierto es que América parece ir en alza luego de un arranque de temporada algo titubeante.

León ha sido el mejor ejemplo de la palabra “inconsistencia” en el futbol en este arranque, ya que ha intercambiado victorias y derrotas en sus cinco choques del Apertura hasta ahora (G2, P3), pero lo más preocupante es que cayó en los dos compromisos que jugó en suelo rival sin siquiera poder anotar un gol (P2, GC: 5).

Santos Laguna vs Guadalajara – Estadio Corona – 21:00 horas

Santos Laguna entra a esta nueva jornada con la esperanza de ponerle fin a un tramo de cinco partidos oficiales en los que no ha podido registrar victorias (E3, P2 en los 90 minutos). Una de esas igualdades llegó ante Cruz Azul en su más reciente presentación, en la que no supo administrar el hecho de inaugurar el marcador al segundo minuto de juego, aunque sí se toma el lado positivo, ahora son tres los partidos al hilo sin perder en liga (G1, E2).

Las Chivas no han perdido en ninguno de sus últimos seis enfrentamientos con Santos en todas las competiciones (G3, E3), con una de esas victorias llegando en su primer choque entre sí del 2023 (2-0). Eso es un buen augurio para las esperanzas del Guadalajara de continuar con su gran rendimiento en el Apertura 2023, donde todavía no conoce la derrota y marcha como el único líder antes del inicio de esta fecha.

Este encuentro lo podrás ver en VIVO por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis en el mundo. Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague.