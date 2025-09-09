Los partidos de HOY martes 9 de septiembre en las ELIMINATORIAS de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2026

Las eliminatorias alrededor del mundo están sucediendo buscando boletos para el Mundial del 2026 y en Conmebol, la intensidad y pasión se despliegan hoy 9 de septiembre con cinco partidos. La Copa del Mundo del 2026, está a casi 10 meses de suceder y en CONMEBOL hay seis boletos directo al Mundial y otro que es para obtenerlo en repechaje. En esta región del mundo los seis pasaportes ya tienen dueño por lo que para algunos equipos es la oportunidad de ir apuntalando sus equipos y probar algunos planteamientos.

Jugadores también pueden recibir descanso como en el caso de Leo Messi y probar a jugadores que tal vez no son regulares.

Estos son los partidos de CONMEBOL de este 9 de septiembre

Partidos – 9 de septiembre (Hora CDMX)

17:00 — Ecuador vs Argentina 📍 Estadio Monumental Isidro Romero Carbo (Guayaquil, Ecuador)

— 📍 Estadio Monumental Isidro Romero Carbo (Guayaquil, Ecuador) 17:30 — Chile vs Uruguay 📍 Estadio Nacional (Santiago, Chile)

— 📍 Estadio Nacional (Santiago, Chile) 17:30 — Bolivia vs Brasil 📍 Estadio Hernando Siles (La Paz, Bolivia)

— 📍 Estadio Hernando Siles (La Paz, Bolivia) 17:30 — Venezuela vs Colombia 📍 Estadio Metropolitano de Mérida (Mérida, Venezuela)

— 📍 Estadio Metropolitano de Mérida (Mérida, Venezuela) 17:30 — Perú vs Paraguay 📍 Estadio Nacional (Lima, Perú)



¿Qué equipos están ya en la Copa del Mundo por la CONMEBOL?

Seis selecciones encabezadas por Argentina tienen ya su boleto al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Estos seis conjuntos tendrán actividad aunque no con la presión de la clasificación, pero sí con la premisa de lograr un buen funcionamiento.

Paraguay destacó que desde la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 no asistía y ahora ha logrado ese anhelado boleto.

Argentina 🇦🇷

🇦🇷 Brasil 🇧🇷

🇧🇷 Uruguay 🇺🇾

🇺🇾 Colombia 🇨🇴

🇨🇴 Paraguay 🇵🇾

🇵🇾 Ecuador 🇪🇨



¿Qué equipos buscan el repechaje para el Mundial de México 2026?

El boleto que podría llevar al Mundial a otro equipo, lo disputarán Venezuela y Bolivia en sus respectivos encuentros, considerando que la Vino Tinto tiene 18 unidades y en el caso de los bolivianos tienen 17 puntos.

Los juegos Bolivia ante Brasil y Venezuela Colombia serán claves, así el que gane de estos partidos parece que irá por ese repechaje. Claramente Bolivia tiene la tarea más difícil al estar un punto abajo y luego enfrentando a Brasil.