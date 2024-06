Partidos HOY miércoles 26 de junio EURO 2024 | Fase de grupos

Con cuatro encuentros continúa la jornada 3 de la Eurocopa 2024, ahora correspondientes a los grupos E y F donde se definirán el primero y segundo puesto de cada agrupación y los mejores tercer lugar rumbo a los octavos de final.

Eslovaquia se enfrenta a la selección de Rumania y Ucrania juega ante la selección de Bélgica buscando los cuatro países el primer puesto del sector E.

Más tarde, entra en acción el Grupo F cuando se enfrente Portugal, que tiene asegurado el primer puesto de la agrupación, ante Georgia y Chequia se mida con el conjunto de Turquía.

Eslovaquia vs Rumania | Deutsche Bank Park | 10:00 hrs

El Grupo E es el más intrigante en términos de permutaciones y combinaciones en esta Eurocopa 2024 de cara a la tercera jornada, con los cuatro países con tres puntos cada uno. Eslovaquia es actualmente tercera y necesita ganarle a Rumanía, mientras que un empate podría convertirla en uno de los mejores terceros clasificados. Las cosas podrían haber sido mucho más sencillas si no hubiera perdido 2-1 ante Ucrania en la segunda jornada después de marcar el primer gol, anulando el impulso adquirido tras derrotar a Bélgica por 1-0.



Rumania no ha superado una fase de grupos de la Eurocopa desde el 2000 y necesita evitar la derrota aquí para asegurarse de avanzar a los octavos de final. Incluso podría encabezar el grupo, mientras que una derrota le obligaría a rezar por una victoria de Bélgica para terminar tercero.

Ucrania vs Bélgica | MHPArena | 10:00 hrs

Por primera vez en la larga historia de Ucrania y Bélgica, finalmente se enfrentan en un choque emocionante para cerrar el Grupo E de la Euro 2024. Con todos los cuatro equipos empatados con tres puntos de cara a la tercera jornada de la fase de grupos por primera vez en la historia de la Eurocopa, ambas selecciones apuntarán a la victoria en búsqueda de ese importante primer puesto que brinde un enfrentamiento favorable ante uno de los mejores terceros.

La clasificación es más una expectativa que una esperanza para Ucrania, que está en su cuarta Eurocopa consecutiva tras registrar su mejor actuación en la historia al llegar a los cuartos de final en la edición de 2020.

Georgia vs Portugal | Veltins Arena | 13:00 hrs

Si Saba Lobzhanidze hubiera mostrado más compostura en su última oportunidad contra Chequia, Georgia habría estado celebrando su primera victoria en una fase de grupos de un torneo importante como nación independiente, un resultado que le habría dado una gran oportunidad de alcanzar la clasificación a la siguiente ronda. Al final resultó que, los “Crusaders” tuvieron que conformarse con un empate 1-1 que los mantiene últimos en el grupo, aunque la nación peor clasificada en la Eurocopa 2024 aún puede avanzar con una victoria.

Después de dos jornadas de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 disputadas, Portugal fue uno de los tres equipos con un récord del 100 %, superando a Turquía y Chequia. Ahora tiene la oportunidad de completar una fase de grupos perfecta en un gran torneo por primera vez desde la Copa del Mundo 2006 en Alemania, cuando finalmente alcanzó las semifinales.

Chequia vs Turquía | Volksparkstadion | 13:00 hrs

Después de perder su primer partido ante Portugal y empatar el segundo contra Georgia, Chequia está obligada a sumar los tres puntos frente a Turquía para tener alguna posibilidad de ir más allá del Grupo F en la Eurocopa 2024. Si no gana, la selección checa completará una fase de grupos sin ninguna victoria por segunda ocasión en su historia en la Eurocopa, algo que sucedió por primera vez en 2016.

Turquía puede alcanzar la siguiente fase, con tres puntos ya en su bolsa, tiene muchas esperanzas de terminar entre los dos primeros. Después de no poder ganar en cinco partidos seguidos antes del torneo (E2, P3), eso representaría un excelente logro para los “Crescent-Stars”, particularmente porque no pudieron superar la fase de grupos en cada una de las dos últimas Eurocopas.

¿Cómo y dónde ver los partidos de los Grupos E y F de la EURO 2024?

Los encuentros del Grupo E entre Eslovaquia vs Rumania y Ucrania vs Bélgica y los del Grupo F Georgia vs Portugal y Chequia vs Turquía, los podrás seguir en VIVO a través de nuestro sitio Azteca Deportes.