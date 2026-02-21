Partidos HOY sábado 21 de febrero en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este sábado 21 de febrero del 2026, continúa la actividad de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con 5 partidos bastante llamativos.

Los cinco encuentros de HOY son Atlas vs Atlético de San Luis, León vs Santos, Necaxa vs Toluca, Cruz Azul vs Chivas y Tijuana vs Mazatlán. Los cinco juegos prometen muchos goles, emociones y la entrega de los futbolistas pues son clubes que quieren la victoria para sumar puntos clave de cara a llegar a la mitad del torneo.

El juego encargado de iniciar con las emociones del sábado 21 de febrero

El primer juego del día es el Atlas vs Atlético de San Luis que arranca en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Jalisco. Ambos equipos llegan buscando la victoria para meterse a la pelea por los primeros ocho lugares, los rojinegros se ubican en el noveno lugar con 10 puntos mientras que San Luis aparece en el onceavo puesto con siete puntos.

Doble cartelera: dos juegos en punto de las 19 horas

En punto de las 19 horas tiempo del centro de México, se van a disputar dos juegos al mismo tiempo, León vs Santos y Necaxa vs Toluca.

En el caso de León vs Santos, dos equipos que se ubican en el fondo de la tabla se enfrentan para poder ganar puntos y salir de los últimos lugares. Los panzas verdes se ubican en el lugar 16 con solo cuatro puntos, mientras que el equipo de la comarca aparece en el último lugar de la tabla con un punto.

En el caso del Necaxa vs Toluca, los Rayos buscan terminar con el invicto de los diablos, llegan ubicados en el décimo lugar con nueve puntos al tener tres victorias, mientras que Toluca se ubica en el quinto lugar con 12 puntos al tener tres victorias y tres empates.

El juego más llamativo de la Jornada 7

En punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México, se enfrentan Cruz Azul vs Chivas en el Estadio Cuauhtémoc. La Máquina llega siendo sublider con 13 puntos mientras que el rebaño llega en el primer lugar, invicto y con 18 puntos conseguidos tras seis victorias al hilo.

Cierre de actividad, el partido termina a la 1 de la mañana

El último juego del día es el Tijuana vs Mazatlán, el partido arranca en punto de las 23 horas tiempo del centro de México, por lo que terminará hasta la 1 am del domingo 22 de febrero.