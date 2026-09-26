Venía de ser borrado en Argentina, hoy fue vital para que Atlas consiguiera remontar a Tijuana

Atlas consiguió un triunfo categórico para afianzarse entre los puestos más altos del Apertura 2026. Los rojinegros visitaron el Estadio Caliente para enfrentar a Xolos de Tijuana por la jornada 10 y el panorama era desolador: llegaron al minuto 85 de partido con el marcador 2-1 en contra, pero Kevin Zenón fue vital para sellar una remontada increíble.

El mediocampista argentino ya había asistido a Ryan Mmaee para el primer gol de los Zorros, sin embargo, su show no terminó ahí. Al minuto 87 provocó un penal a favor por mano de Frank Boya, que posteriormente fue convertido por el portugués Luis Esteves. Finalmente, asistió a Florián Monzón en el 90+1 para estampar el 3-2 definitivo.

Cabe destacar que esta fue la primera titularidad de Zenón en el equipo dirigido por Hernán Crespo. El argentino ya venía de jugar sus primeros minutos ingresando desde el banco ante Pumas, pero su mejor versión se vio ocupando un lugar en el once inicial. Un rendimiento inesperado, ya que Kevin apenas jugaba en Boca Juniors, antes de llegar a la Liga BBVA MX.

Kevin Zenón provocó un penal y repartió dos asistencias en la remontada de Atlas contra Tijuana|Crédito: @AtlasFC / X

El oscuro pasado reciente de Kevin Zenón

Si bien es cierto que hoy brilla en Atlas, Zenón no la estaba pasando nada bien en Argentina. El ofensivo había sido borrado del equipo, habiendo tenido muy pocas oportunidades para mostrar su juego. La llegada de Rodolfo Arruabarrena como entrenador cambió un poco su panorama, pero aún seguía sin ganarse la confianza del cuerpo técnico.

TE PUEDE INTERESAR:



Tanto es así que Zenón dejó el cuadro xeneize habiendo disputado solo 13 partidos en el 2026, teniendo en cuenta que Boca Juniors disputa todas las competiciones hasta el momento (Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Argentina). Promedió 33 minutos por encuentro, números realmente bajos que muestran el poco rodaje que tuvo en el último tiempo.

¿Cuánto dinero pagó Atlas por Kevin Zenón?

Atlas pagó alrededor de 6 millones de dólares por la totalidad del pase de Kevin Zenón, de acuerdo con los reportes sobre la operación. Aunque el mediocampista había perdido protagonismo en Boca Juniors, los rojinegros apostaron por una compra definitiva para incorporarlo al equipo de Hernán Crespo.

La cifra se reparte entre los dos clubes que tenían sus derechos económicos: Boca, dueño del 80%, recibiría cerca de 4.8 millones de dólares, mientras que el 1.2 millón restante le correspondería a Unión de Santa Fe. Su primera titularidad ante Xolos ya dejó una muestra de lo que Atlas buscaba al ficharlo.