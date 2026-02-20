Partidos HOY viernes 20 de febrero en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este viernes 20 de febrero del 2026, arranca la actividad de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con dos partidos bastante llamativos que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por Azteca siete.

Los dos encuentors de HOY son Tigres vs Pachuca y Puebla vs América. Ambos juegos prometen muchos goles con cuatro equipos que han regaldo buenas emociones en las anteriores jornadas.

DOBLE VIEERNES BOTANERO.

Tigres vs Pachuca y luego Puebla vs América. @AztecaDeportes @AztecaSiete . pic.twitter.com/aztvuwtAOi — david medrano felix (@medranoazteca) February 20, 2026

Primer juego de HOY en el Viernes Botanero

El primer juego encargado de iniciar con las emociones del Viernes Botanero es el Tigres vs Pachuca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

El partido será en el Estadio Volcán y podrás ver todas las emociones totalmente EN VIVO y GRATIS en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes. El juego tendrá la narración y el analisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, David Medrano, Francisco Chacón y Omar Villarreal.

Un partido que promete ser cerrado pues se enfrentan el séptimo lugar contra el quinto lugar. Los Tigres llegan ubicados en el séptimo lugar con 10 puntos al tener tres victorias, un empate y dos derroras. Por otra parte, Pachuca llega en el quinto lugar con 11 puntos al tener tres victorias, dos empates y una sola derrota.

Regresa Christian Martinoli a narrar; Puebla vs América termina con la actividad del día

El segundo partido del día y que tendrá el esperado regredo de Christian Martinoli al microfono es el encuentro de Puebla vs América. El partido se disputa en el Estadio Cuauhtémoc y arranca al terminar el Tigres vs Pachuca.

El Puebla vs América tendrá el analisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Álvaro López Sordo.

El equipo de la Franja llega en el lugar 13 de la tabla con cinco puntos luego de una victorias, dos empates y tres derrotas, mientras que América llega en décimo con ocho puntos luego de dos victorias, dos empates y dos derrotas. La victoria para cualquiera de los dos sería mantenerse en la pelea por los primeros ocho lugares.

