Partidos, fechas y horarios: Así se jugará la jornada dos de Leagues Cup

Terminó la primera jornada de la Leagues Cup 2023, torneo en el que participan todos los equipos que juegan en la MLS y todos los equipos que juegan en la Liga BBVA MX. En total, son 47 equipos los que participan.

En la primera ronda, los equipos mexicanos no tuvieron un gran desempeño en el terreno de juego pues en total siete clubes tuvieron actividad y solo dos consiguieron llevarse la victoria.

Partidos jornada 2 Leagues Cup

Para la jornada 2, los equipos de la Liga BBVA MX buscarán retomar la senda del triunfo mientras que los clubes de la MLS quieren seguir con el dominio. La actividad de la jornada inicia el martes 25 de julio de 2023 con cinco partidos, los cuales son:

Inter Miami vs Atlanta United a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Santos vs Houston Dynamo a las 18:30 horas (tiempo del centro de México).

Mazatlán vs Juárez a las 19:30 horas (tiempo del centro de México).

Dallas vs Necaxa a las 19:30 horas (tiempo del centro de México).

Angeles Galaxy vs León a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Para el miércoles 26 de julio continúa la actividad con seis partidos, los cuales son:

Philadelphia Union vs Querétaro a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Montréal vs United a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

New York City vs Toronto a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Atlético de San Luis vs New England Revolution a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Monterrey vs Real Salt Lake a las 19:30 horas (tiempo del centro de México).

Tigres vs Portland Timbers a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Por último, la actividad de la jornada 2 termina el jueves 27 de julio con los partidos:

Guadalajara vs Cincinnati a las 18 horas (tiempo del centro de México).

Minnesota United vs Chicago Fire a las 18:30 horas (tiempo del centro de México).

Nashville vs Toluca a las 18:30 horas (tiempo del centro de México).

América vs Louis City a las 20 horas (tiempo del centro de México).

