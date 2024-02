Los partidos de la jornada nueve que se jugarán entre semana

Esta semana se tendrá doble jornada en el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. La liga decidió que se disputará entre semana partidos de la jornada nueve y el fin de semana se dispute la jornada ocho.

La jornada nueve continua con su actividad este martes 20 de febrero del 2024 y miércoles 21 de febrero. Serán cinco los juegos que se disputan esta semana, mientras que los tres encuentros que faltan se jugarán en la siguiente semana.

Los partidos de la jornada nueve

El martes 20 de febrero se juegan dos partidos, el primer encuentro es el de Puebla vs Pachuca que se va a jugar en el Estadio Cuauhtémoc a las 19 horas (tiempo del centro de México). El segundo juego es el de Necaxa vs Chivas en punto de las 21 horas (tiempo del centro de México).

Para el miércoles 21 de febrero del 2024, serán tres partidos los que se jueguen. El primero es en el Estadio Nemesio Díez a las 19 horas entre el Toluca vs Santos. El segundo partido es entre León vs Cruz Azul y por último, América vs Mazatlán en el Estadio Azteca.

Partidos de la jornada ocho

La jornada 8 del Torneo Clausura 2024 empieza el viernes 23 de febrero con el partido de: Puebla vs Querétaro, Necaxa vs Pachuca y Juárez vs Rayados. Para el sábado 24 de febrero juegan León vs Atlético de San Luis, Tigres vs Atlas, Chivas vs Pumas y América vs Cruz Azul. Por último, el domingo 25 de febrero se enfrentan Toluca vs Tijuana y Santos vs Mazatlán.

