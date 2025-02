Los partidos que se jugarán HOY domingo 23 de febrero en la Jornada 8 Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Concluye la Jornada 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX este domingo 23 de febrero con dos encuentros destacando que la Máquina de Cruz Azul entra en acción en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Santos Laguna vs Atlas en el Estadio Corona a las 17:00 horas.

La temporada de Santos Laguna no da señales de mejorar, y es que el conjunto de Torreón volvió a perder a mitad de semana cuando cayó por 1-0 como local ante Cruz Azul. Si bien el rendimiento del equipo fue algo mejor que en las jornadas anteriores y dio algo de pelea ante un elenco que se perfila como candidato al título, lo cierto es que los resultados tienen al “Tano” Fernando Ortiz en la cornisa del despido, ya que Santos todavía no ha ganado en este Clausura 2025 y suma sólo un punto tras ocho jornadas (E1, P7).

Si bien la situación de Atlas no es tan crítica como la de Santos Laguna, lo cierto es que el conjunto de Guadalajara no ha logrado los resultados deseados en lo que va de esta temporada. El conjunto tapatío también jugó a mitad de semana pero sufrió una derrota decepcionante por 4-0 ante Necaxa, por lo que no pudo crear una buena racha de resultados luego de su triunfo por 3-2 contra Puebla en la jornada previa. De hecho, Atlas suma sólo un triunfo en sus últimas cinco jornadas del Clausura (G1, E2, P2).

Cruz Azul vs Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas.

Cruz Azul ha tenido un calendario bastante cargado en lo que va de las últimas semanas, ya que le ha tocado jugar a mitad de semana en la Liga BBVA MX y en la Copa de Campeones de CONCACAF, y ese fue el caso en esta última semana. La “Máquina Cementera” viene de una victoria por 1-0 en condición de visitante contra Santos Laguna este pasado miércoles, y el conjunto capitalino buscará la que sería su quinta victoria en sus últimos seis choques en todas las competiciones cuando reciba a Querétaro.

Querétaro no tendrá muchas expectativas de cara a este compromiso, y es que su mismo rendimiento en lo que va del Clausura 2025 también ha sido algo decepcionante. Vienen de una decepcionante derrota por 4-2 en condición de local contra Monterrey y sólo han ganado uno de sus últimos cinco compromisos en este Torneo (G1, E2, P2). Al menos el entretenimiento no ha faltado, ya que tres de esos cinco choques han acabado con anotaciones de ambos cuadros.