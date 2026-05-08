Los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que podrás ver EN VIVO y GRATIS por Azteca Deportes
Conoce todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes
Para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tu mejor opción será Azteca Deportes pues transmitirá varios partidos de la competición totalmente EN VIVO y GRATIS.
Aquí te dejamos la lista de todos los encuentros de la Fase de Grupos que podrás ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.
Los partidos de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que transmitirá TV Azteca Deportes
Los encuentros de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que transmitirá TV Azteca Deportes son:
- México vs Sudáfrica
- Estados Unidos vs Paraguay
- Brasil vs Marruecos
- Países Bajos vs Japón
- Argentina vs Argelia
- Inglaterra vs Croacia
- México vs Corea del Sur
- Brasil vs Haití
- Países Bajos vs Suecia
- España vs Arabia Saudita
- Noruega vs Senegal
- Colombia vs Congo
- Chequia vs México
- Ecuador vs Alemania
- Uruguay vs España
- Panamá vs Inglaterra
- Colombia vs Portugal
17 partidos destacados con varias selecciones candidatas para poder ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Pero eso no es todo, pues TV Azteca Deportes transmitiráun total de 32 juegos.
Los partidos de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que transmitirá TV Azteca Deportes
Por el momento, no se tienen definidios los encuentros pues dependerá de los encuentros que haya, los que TV Azteca Deportes decidirá cuales pasar.
Pero los juegos que transmitirá de cada fase son:
- 5 juegos de 16avos de final.
- 5 juegos de 8avos de final.
- 2 juegos de 4tos de final
- 2 juegos de semifinales
- La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Partidos destacados que acompletan un total de 32 encuentros que transmitirá totalmente EN VIVO y GRATIS TV Azteca por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.