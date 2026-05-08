Los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que podrás ver EN VIVO y GRATIS por Azteca Deportes

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tu mejor opción será Azteca Deportes pues transmitirá varios partidos de la competición totalmente EN VIVO y GRATIS.

Aquí te dejamos la lista de todos los encuentros de la Fase de Grupos que podrás ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Los partidos de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que transmitirá TV Azteca Deportes

Los encuentros de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que transmitirá TV Azteca Deportes son:



México vs Sudáfrica

Estados Unidos vs Paraguay

Brasil vs Marruecos

Países Bajos vs Japón

Argentina vs Argelia

Inglaterra vs Croacia

México vs Corea del Sur

Brasil vs Haití

Países Bajos vs Suecia

España vs Arabia Saudita

Noruega vs Senegal

Colombia vs Congo

Chequia vs México

Ecuador vs Alemania

Uruguay vs España

Panamá vs Inglaterra

Colombia vs Portugal

17 partidos destacados con varias selecciones candidatas para poder ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Pero eso no es todo, pues TV Azteca Deportes transmitiráun total de 32 juegos.

Los partidos de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que transmitirá TV Azteca Deportes

Por el momento, no se tienen definidios los encuentros pues dependerá de los encuentros que haya, los que TV Azteca Deportes decidirá cuales pasar.

Pero los juegos que transmitirá de cada fase son:

5 juegos de 16avos de final.

5 juegos de 8avos de final.

2 juegos de 4tos de final

2 juegos de semifinales

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Partidos destacados que acompletan un total de 32 encuentros que transmitirá totalmente EN VIVO y GRATIS TV Azteca por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.