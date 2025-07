Los partidos del Mundial de Clubes 2025 que se jugarán hoy viernes 4 de julio de 2025

Este viernes 4 de julio de 2025, regresa la actividad del Mundial de Clubes 2025. Se van a disputar los Cuartos de Final de la competición y hoy se disputan los primeros dos encuentros.

Comienzan los cuartos de final en el #FIFACWC. 🍿🤩



— Mundial de Clubes FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 4, 2025

Los partidos que se juegan hoy en el Mundial de Clubes 2025

El primer partido, encargado de iniciar con las emociones de los Cuartos de Final es el Fluminense vs Al Hilal. El encuentro se va a disputar en punto de las 13:00 horas tiempo del centro de México en el Camping World Stadium de Orlando.

🎵 SOU TRICOLOR DE CORAÇÃO

SOU DO CLUBE TANTAS VEZES CAMPEÃO 🎵



É HOJE. O JOGO DAS NOSSAS VIDAS. ÀS 16H, ENTRAMOS EM CAMPO PARA ENFRENTAR O AL-HILAL PELAS QUARTAS DE FINAL DA #FIFACWC!



CHEGOU A HORA, TRICOLOR! COM A BENÇÃO DE JOÃO DE DEUS! VAAAAAMMMOOSSS, TRICOLOR! 🇭🇺



Todos os… pic.twitter.com/PE5kGlHj6P — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 4, 2025

Un partido bastante llamativo entre dos equipos que han logrado sorprender en la competición. Para muchos, dos caballos negros pues eran pocos los aficionados que veían posible que los dos equipos avanzaran a Cuartos de Final y ahora están a un paso de las semifinales y entrar entre los mejores cuatro equipos del mundo.

El Fluminense llega de sorprender eliminando 2-0 al conjunto del Inter. El equipo brasileño ha logrado demostrar un gran nivel, se mantiene invicto hasta el momento y los aficionados brasileños esperan que consiga su pase a las Semifinales.

Por otra parte, el Al Hilal, logró vencer al Manchester City en tiempos extra ganando 4-3. Un resultado que muy pocos se esperaban en un partido con dos equipos que tienen planteles con muchas estrellas.

El segundo partido del día es el Palmeiras vs Chelsea, el encuentro se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Palmeiras logró vencer al Botafogo 1-0, han demostrado un gran nivel en el torneo, con un estilo de juego organizado. Mientras que Chelsea llega de eliminar 4-1 al Benfica.

Los encuentros que se disputarán el sábado 5 de junio del 2025 son:

PSG vs Bayern Múnich a las 10:00 am tiempo del centro de México en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Real Madrid vs Borussia Dortmund en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a las 14 horas tiempo del centro de México.