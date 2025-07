¡OFICIAL! Partidos del primer Viernes Botanero del Apertura 2025

El Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se encuentra cada vez más cerca y con ello, regresan los tradicionales Viernes Botaneros a las pantallas de TV Azteca Deportes.

Regresa el Viernes Botanero

Con el nuevo certamen arrancando el próximo 11 de julio, ya hay partidos definidos para el inicio del semestre en un campeonato que vas a poder disfrutar con los mejores.

El primer Viernes Botanero comienza sus emociones con el juego del Puebla recibiendo al Atlas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, compromiso que vas a poder ver por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 19:00 horas. Posteriormente, hay doble cartelera, pues los Bravos de Juárez reciben al Club América en el Estadio Olímpico Benito Juárez, compromiso que también vas a poder disfrutar por nuestra señal a las 21:00 horas, tiempo de la CDMX.

Con el Torneo Apertura 2025 por delante, llegan nuevas emociones en una campaña en la que Toluca va a defender el título obtenido en el Clausura 2025. De momento y a pocos días de que de inicio el nuevo certamen, los equipos siguen realizando movimientos en sus filas para encarar de la mejor forma el semestre.

Partidos de la Jornada 1 del Apertura 2025

Viernes 11 de julio:

Puebla vs Atlas

Juárez vs América

Tijuana vs Querétaro

Sábado 12 de julio:

Santos vs Pumas

Toluca vs Necaxa

Cruz Azul vs Mazatlán

Domingo 13 de julio:

Pachuca vs Monterrey

León vs Atlético de San Luis

