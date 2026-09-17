Partidos que se jugarán MAÑANA viernes 18 de septiembre de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comienza este viernes 18 de septiembre con un par de encuentros que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes en nuestro tradicional Viernes Botanero.

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Los partidos de este viernes 18 de septiembre de la Liga BBVA MX

La Jornada 9 del Apertura 2026 comienza este viernes en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México con el choque entre la Franja del Puebla en contra de los Potros de Hierro de Atlante a disputarse en la cacha del Estadio Cuauhtémoc.

Los Camoteros cayeron en su más reciente partido cuando se enfrentaron al Toluca a media semana; sin embargo, buscarán retomar el buen camino con el que han comenzado el Apertura 2026 y que los tiene actualmente en puestos de Liguilla.

Por su parte, el Atlante también viene de perder como local, pero en su caso fue ante Pachuca y poco a poco han perdido fuerza luego de un inicio trepidante en que sacaron puntos ante rivales de jerarquía.

No te pierdas de la transmisión del Puebla vs Atlante a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México, por la señal de TV Azteca.

En cuanto suene el silbatazo final nos trasladamos hasta la frontera norte en donde los Bravos de Juárez estarán recibiendo a los Tigres de la UANL en un duelo de equipos necesitados.

Y es que mientras los Bravos no han ganado en lo que va del torneo, sellando el peor arranque de la historia, los Felinos solo registran una victoria en el torneo y se han rezagado hasta la décimo cuarta posición de la tabla.

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