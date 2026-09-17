Apertura 2026 regresa a Pumas a su realidad; el dato que lo aleja de los 3 grandes de la Liga BBVA MX

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ha sido uno de los más complicados para los Pumas de la UNAM, al menos, en el pasado reciente, pues el club ha tenido que luchar con una serie de irregularidades que le han impedido acercarse a lo que fue la temporada anterior.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Para dar un poco de contexto, vale decir que la directiva de Pumas tenía en mente que el club se acercara a lo que ocurrió en la campaña anterior, misma en la que llegó a la gran final que perdió ante Cruz Azul. Ahora, la realidad del equipo del Pedregal es completamente otra.

El dato que aleja a Pumas de los otros grandes de la Liga BBVA MX

Después de ocho duelos disputados; es decir, de prácticamente la mitad de la temporada en México, los Pumas de la UNAM son el único equipo de de los denominados grandes de la Liga BBVA MX que no aparece dentro de los mejores ocho de la clasificación general.

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En otras palabras, al día de hoy Pumas es el único cuadro de los grandes que está fuera de Liguilla, pues tras ocho jornadas el club únicamente registra 11 puntos producto de tres victorias, dos empates, tres derrotas, 11 goles a favor y 12 en contra, números que lo colocan en el puesto 11 de la clasificación.

Con ello, Pumas está muy lejos de lo que ocurre con Chivas, quien es el líder de la competición con 17 unidades. En el tercer lugar se ubican las Águilas del América con 16 puntos, mientras que en el cuarto sitio se encuentra Cruz Azul, actual campeón, con 15 unidades.

¿Qué jugadores han decepcionado en la temporada 2026 de Pumas?

Si bien ningún jugador se encuentra al nivel que demostraron en la temporada anterior, la realidad es que Adalberto Carrasquilla ha pasado totalmente desapercibido en el torneo. Otro elemento que no ha rendido como se esperaba, al menos hasta ahora, es Robert Morales.