Los partidos que se van a disputar en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Hemos llegada a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, que se disputa del viernes 6 al domingo 8 de marzo de 2026. Nueva partidos bastante destacados que prometen dejar muchas emociones.

Los nueve juegos que se van a disputar son: Mazatlán vs León, Necaxa vs Pumas, Querétaro vs América, Pachuca vs Puebla, Cruz Azul vs Atlético San Luis, Atlas vs Chivas, Tigres vs Rayados de Monterrey, Toluca vs FC Juárez y Tijuana vs Santos.

Fecha y horario de los partidos de la Jornada 10 del Clausura 2026

Para el Viernes Botanero 6 de marzo, los juegos que se van a disputar son:



Mazatlán vs León a las 19:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio El Encanto .

a las 19:00 horas tiempo del centro de México en el . Necaxa vs Pumas a las 21:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Victoria.

Para el sábado 7 de marzo, se disputan cinco juegos, de los cuales dos son Clásicos destacados en el futbol mexicano, los juegos son:



Querétaro vs América a las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Corregidora

Cruz Azul vs Atlético San Luis a las 17:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc .

. Pachuca vs Puebla a las 19:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Hidalgo.

Atlas vs Chivas 19:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Jalisco

Tigres vs Rayados de Monterrey a las 21:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Universitario.

Por último, los juegos del domingo 8 de marzo son:



Toluca vs FC Juárez a las 17:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Estadio Nemesio Díez.

Tijuana vs Santos Laguna a las 21:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Caliente.

Los juegos de la Jornada 10 del Clausura 2026 que transmitirá TV Azteca Deportes

Para la Jornada 10 del Clausura 2026, TV Azteca Deportes va a transmitir un total de de tres encuentros totalmente EN VIVO y GRATIS.

En el clasico viernes botanero, tendrás las emociones de los juegos de Mazatlán vs León y Necaxa vs Pumas. Dos encuentros enre equipos que buscan poder seguir sumando puntos.

Para el sábado, tendrás el Clásico Regio, Tigres vs Rayados de Monterrey, con el equipo de lujo narrado por Christian Martinoli, Luis García, Zague, David Medrano y Jorge Campos.