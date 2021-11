Oficial: Así se jugará el repechaje del Grita México Apertura 2021

Luego de el partido entre Santos y Atlético San Luis, se definió cómo se jugará el repechaje del Apertura 2021, en donde estarán tres de los cuatro grandes del futbol mexicano: Cruz Azul, Chivas y Pumas.

Pumas y Chivas consiguieron su boleto en la última jornada. Los rojiblancos se llevaron el triunfo sobre Mazatlán con un golazo de Ángel Zaldívar , mientras que los universitarios firmaron una remontada espectacular sobre Cruz Azul (otra vez).

Puebla 1-0 Toluca | Resumen | Jornada 17 | Liga BBVA MX

El repechaje del Apertura 2021

Los cuatro equipos que ya tienen su lugar en los Cuartos de Final del torneo, son: América, Atlas, León y Tigres. Ellos ya están esperando a sus rivales, que saldrán de los cuatro enfrentamientos del repechaje.

Te podría interesar: Los primeros refuerzos que pediría Leaño en Chivas

En quinto lugar clasificó el Santos, por lo que se medirá al doceavo lugar que es el Atlético San Luis. En sexto terminó Toluca, por lo que chocará con Pumas , en séptimo está Puebla y se medirá a Chivas, mientras que Cruz Azul se enfentará a Monterrey.

- Santos vs Atlético San Luis

- Toluca vs Pumas

- Puebla vs Chivas

- Cruz Azul vs Monterrey

¿Cuándo se juega el repechaje del Apertura 2021?

El repechaje del Apertura 2021 no iniciará de inmediato. Primero se disputará la Fecha FIFA, en donde la Selección Mexicana se medirá a Estados Unidos y Canadá, en partidos del Octagonal Final rumbo a Qatar 2022.

Es por eso que el repechaje iniciará después de la Fecha FIFA. Cabe recordar que las eliminatorias son a un solo partido, a diferencia de la liguilla, donde sí se juegan partidos de ida y vuelta. Las posiciones se definirán dependiendo los equipos que avancen, procedentes de la reclasificación.

No habrá criterio de desempate para el repechaje del Apertura 2021, pues no contará el gol de visitante ni la posición en la tabla. Eso quiere decir que los equipos clasificados saldrán de los cuatro partidos, incluso si es necesario que se definan desde el manchón penal.

Te podría interesar: Santiago Solari ilusionado por ganar el campeonato