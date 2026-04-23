Los partidos que se van a jugar en la ÚLTIMA JORNADA del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX está por llegar a su fin con la temporada regular pues este viernes 24 de abril inicia la actividad de la última fecha, la Jornada 17.

Se van a disputar 9 encuentros que son claves para varios equipos pues aún hay cinco clubes luchando por un lugar a los Cuartos de Final, sigue viva la lucha por el primer lugar de la tabla y Toluca, Chivas y Cruz Azul tienen una pelea aparte por el premio de un millón de dólares al equipo que más puntos haga entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026. La Jornada 17 pinta para dejar varias emociones y goles.

Los partidos que se van a jugar en la Jornada 17

Las emociones de la Jornada 17 inician el viernes 24 de abril del 2026 con el partido de Puebla vs Querétaro que inicia en punto de las 21 horas tiempo del centro de México. Ambos equipos buscan sumar puntos para no quedar en los últimos puestos de la tabla.

Para el sábado 25 de abril del 2026, hay un total de 6 partidos bastante destacados. En punto de las 17 horas tiempo del centro de México se disputa Tigres vs Mazatlán, el equipo felino necesita la victoria para poder asegurar su boleto a los Cuartos de Final.

Unos minutos después arranca el Pachuca vs Pumas en punto de las 17:05 horas tiempo del centro de México, los dos equipos buscan quedarse con los primeros lugares de la tabla.

En punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México, inicia el Toluca vs León. Juego clave para ambos equipos, por un lado los diablos buscan recibir los Cuartos de Final cerrando en casa y pelean por un millon de dolares, y por el otro, León busca llevarse los tres puntos para soñar con la Liguilla.

Otro encuentro que inicia a las 19:10 horas tiempo del centro de México es el Chivas vs Xolos de Tijuana, el conjunto del Rebaño busca el liderato y pelear por el millón de dólares. Xolos llega con la urgencia de ganar para entrar a Cuartos de Final.

Para ir cerrando la actividad de la noche, Juárez vs Atlético de San Luis arranca en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México, ambos equipos ya eliminados de la competición.

Por último, el América vs Atlas se enfrentan en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México. Los dos clubes están luchando por su boleto a la Liguilla.

Para el domingo 26 de abril del 2026, los partidos que se van a disputar son dos. En punto de las 17 horas se enfrentan Santos vs Rayados de Monterrey y cierran la actividad de la fecha, Cruz Azul vs Necaxa en punto de las 19 horas tiempo del centro de México con el objetivo de conseguir el millón de dólares y pelear por quedar en lo más alto de la tabla.

Los partidos de la Jornada 17 del Clausura 2026 son:

