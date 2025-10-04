Esto ha pasado con famoso boxeador tras su paso por Exatlón México

Desde hace varios años, el nombre de Misael Rodríguez ha sonado con fuerza en el deporte mexicano, el joven conocido como el ‘Chino’, se colocó en el foco, luego de quedarse con la medalla de bronce en boxeo en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Años más tarde tomó el reto de ir a las playas de Exatlón México , donde tuvo que enfrentar retos que no había tenido en su vida, mostrando un carácter competitivo, sus actitudes lo convirtieron en uno de los participantes más recordados y queridos por los fans.

RESUMEN | Victoria de Misael Rodríguez sobre Omar Chávez | Box Azteca

¿Qué ha pasado con Misael Rodríguez tras su paso por Exatlón México?

Su paso por Exatlón México lo reto, pero también le ayudó a conectar con la gente, aunque nunca ha dejado de estar metido en el mundo del deporte y el boxeo, ya que busca convertirse en un referente del pugilismo profesional.

Desde su salida del reality, el joven se ha centrado en entrenar de lleno para poder seguir con su carrera profesional en el mundo del boxeo. En la actualidad, Misael Rodríguez está entrenando en Estados Unidos, donde ha tenido pruebas más complejas en su formación.

¿Cómo le fue en su última pelea a Misael Rodríguez?

El medallista olímpico ha logrado mantenerse invicto en su carrera como profesional, luego de imponerse por decisión unánime a Omar Chávez, en una pelea que llamó mucho la atención de los amantes al boxeo.

La pelea contra el hijo de Julio César Chávez fue un reto para Misael Rodríguez, pues representó su primera pelea a diez asaltos, donde logró poner a prueba su forma física y el resultado de su entrenamiento en los últimos meses.

Sin duda, el joven va a seguir luchando por cumplir dentro del mundo del boxeo, donde en más de una ocasión ha mencionado que busca ser campeón mundial.

