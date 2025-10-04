deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

Esto ha pasado con famoso boxeador tras su paso por Exatlón México

Luego de ser uno de los atletas favoritos de Exatlón México, el joven boxeador se ha seguido preparando para ser un profesional.

Llegó a Exatlón México y se convirtió en una leyenda; ahora busca ser campeón del mundo
Instagram:misaelotee
Luis Madrid - Marktube
Box Azteca
Compartir

Desde hace varios años, el nombre de Misael Rodríguez ha sonado con fuerza en el deporte mexicano, el joven conocido como el ‘Chino’, se colocó en el foco, luego de quedarse con la medalla de bronce en boxeo en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Años más tarde tomó el reto de ir a las playas de Exatlón México , donde tuvo que enfrentar retos que no había tenido en su vida, mostrando un carácter competitivo, sus actitudes lo convirtieron en uno de los participantes más recordados y queridos por los fans.

RESUMEN | Victoria de Misael Rodríguez sobre Omar Chávez | Box Azteca

¿Qué ha pasado con Misael Rodríguez tras su paso por Exatlón México?

Su paso por Exatlón México lo reto, pero también le ayudó a conectar con la gente, aunque nunca ha dejado de estar metido en el mundo del deporte y el boxeo, ya que busca convertirse en un referente del pugilismo profesional.

Desde su salida del reality, el joven se ha centrado en entrenar de lleno para poder seguir con su carrera profesional en el mundo del boxeo. En la actualidad, Misael Rodríguez está entrenando en Estados Unidos, donde ha tenido pruebas más complejas en su formación.

¿Cómo le fue en su última pelea a Misael Rodríguez?

El medallista olímpico ha logrado mantenerse invicto en su carrera como profesional, luego de imponerse por decisión unánime a Omar Chávez, en una pelea que llamó mucho la atención de los amantes al boxeo.

La pelea contra el hijo de Julio César Chávez fue un reto para Misael Rodríguez, pues representó su primera pelea a diez asaltos, donde logró poner a prueba su forma física y el resultado de su entrenamiento en los últimos meses.

Sin duda, el joven va a seguir luchando por cumplir dentro del mundo del boxeo, donde en más de una ocasión ha mencionado que busca ser campeón mundial.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Luis Madrid - Marktube

Te Recomendamos

Thumbnail
Box Azteca
Torneo mundial amateur CMB: 12 países por la gloria del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
¡Sin miedo! Jorge Ascanio quiere enfrentar a los grandes del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
A Raspar La Lona | Óscar Valdez regresa a pelar a México y Paul enfrentará a Davis
Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
maxresdefault (1).jpg
Box Azteca
'Piolin' Martínez vs Iván Reyes | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
maxresdefault.webp
Box Azteca
Xander Zayas vs Jorge "Chino" García | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
fierro.jpg
Box Azteca
Jonathan Fierro vs "Chino "Quintana | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Resumen | Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Omar Salcido | Box Azteca
empate en las vegas.jpg
Box Azteca
Resumen | Pacman Pacquiao vs. Mario Barrios | Box Azteca
lo mejor de marco verde.jpg
Box Azteca
Top 5 | Lo Mejor de Marco Verde vs Cristian Montero | 12 Julio 2025
×
×