Esto ha pasado con Maranhão, el brasileño que llegó como refuerzo bomba a Cruz Azul

El futbol mexicano está lleno de historias que para muchos podrían parecer insólitas, especialmente cuando hablamos de extranjeros que llegan como refuerzos bomba para algún equipo, pero terminan siendo una decepción para la afición. Este es el caso del brasileño conocido como Maranhão, quien fue la flamante contratación de Cruz Azul en 2012.

Cuando fue presentado como jugador de Cruz Azul, Maranhão causó mucha expectativa, ya que prometía aportar mucha dinámica al mediocampo y gol, algo que en ese momento faltaba en el cuadro de la Máquina, el brasileño llegaba procedente del Bahía con un costo de 1.2 millones de dólares.

Finalmente, se fue de la Liga BBVA MX por la puerta de atrás, pues nunca logró demostrar su nivel y ahora es considerado uno de los peores refuerzos en la historia de Cruz Azul.

¿Qué ha pasado con Maranhão tras salir de Cruz Azul?

Luego de su paso por Cruz Azul, regresó a su país, aunque tampoco estuvo mucho tiempo para aventurarse a jugar en la Segunda División de Corea del Sur con el Daejeon Citizen, donde estuvo un par de meses para volver a su natal Brasil, donde ha desfilado por varios equipos entre ellos: Chapecoense, Fluminense, Santa Cruz, Mirassol Ponte Preta o Goiás.

Aunque muchos podrían pensar que ya está retirado, a sus 34 años, Maranhão se mantiene activo con el Río Branco de la quinta división de su país, donde pelea por el ascenso a la Serie D, la última considerada como profesional en Brasil.

En México, disputó un total de 30 partidos en la Liga BBVA MX, 6 encuentros de la Copa MX, marcó un gol en la Copa Libertadores de América en el duelo de Cruz Azul ante el Nacional de Uruguay.

