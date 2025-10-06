Cruz Azul pierde a uno de sus pilares de cara al duelo contra el América por un terrible error

El Cruz Azul pasa por un buen momento en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Está entre los cuatro primeros de la tabla general y es uno de los favoritos para levantar el título. En la Jornada 13 enfrenta al América en un partido que no puede perder, pues no solamente están en juego los tres puntos, sino también el orgullo. Lamentablemente para ellos, lo harán sin uno de sus pilares, como lo es Gonzalo Piovi.

Gonzalo Piovi vio otra tarjeta amarilla en el empate ante Tigres el fin de semana y ya llegó a cinco. Al acumular dicho número de cartones preventivos, es acreedor a una sanción de un partido expulsado, por lo que el encuentro de la Jornada 13 ante el América lo verá desde la tribuna. El central fue amonestado en tres encuentros de manera consecutiva.

Piovi es uno de los inamovibles de Nicolás Larcamón. De 12 jornadas disputadas, en todas ha jugado y de titular, por lo que suma 1,045 minutos.

Mucho se dijo que el argentino saldría este semestre del Cruz Azul y su destino sería el Inter Miami, ya que el equipo de Florida estaba en busca de un defensor. Al final, no se llegó a una conclusión y el futbolista se quedó en México a seguir viviendo con su familia.

¿Cuándo se juega el Cruz Azul vs. América?

El duelo entre el Cruz Azul y el América se disputará hasta dentro de dos semanas, pues el parón por la Fecha FIFA hace que prácticamente todas las ligas en el mundo se detengan. La Jornada 13 no verá actividad este fin de semana y hasta el 18 de octubre, en punto de las 21:05 horas, se disputará el Clásico Joven.

El Cruz Azul se ubica en la cuarta posición con 25 unidades, producto de siete triunfos, cuatro empates y solamente una derrota. El América es segundo de la general. Acumula 27 puntos con ocho victorias, tres igualadas y un descalabro.