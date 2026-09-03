Los números que demuestran la “paternidad” de Matías Almeyda sobre América

Matías Almeyda volvió a la Liga BBVA MX luego de su paso por el futbol español para enrolarse con Rayados de Monterrey, equipo que recientemente llegó a la gran final de la Leagues Cup 2026 luego de vencer al Club América, equipo con quien tiene historia por su pasado en Chivas.

Colectivamente, al América no le alcanza

Algunos aficionados tapatíos consideran a Matías Almeyda uno de los mejores entrenadores de su historia dado que con él ganaron el último título de Liga que tienen. Ahora, como entrenador del cuadro de la Sultana del Norte no está de más conocer los números que tiene enfrentando al América.

¿Cuáles son los números de Matías Almeyda cuando se enfrenta al América?

A lo largo de su trayectoria en la Liga BBVA MX, el técnico argentino ha tenido la oportunidad de enfrentar en un total de 11 ocasiones al Club América. Su balance, considerando la importancia del equipo, es positivo, pues suma cuatro victorias por tres empates y cuatro descalabros.

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¡América eliminado! 🤯



Monterrey se impone 5-4 en penaltis a los ‘Azulcremas’ y se verán en la final ante Toluca 😌👏 pic.twitter.com/oui6BI1oEp — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 3, 2026

El último triunfo se dio precisamente en estas semifinales de la Leagues Cup 2026 cuando su equipo, Rayados de Monterrey, venció al América en la ronda de penales. Sin embargo, previamente con Chivas ya los había eliminado en el torneo de Copa, así como había obtenido un triunfo en el Centenario del cuadro azulcrema.

¿Cuál es la única buena noticia de América enfrentando a Matías Almeyda?

Más allá de los resultados obtenidos, la realidad es que América ha salido bien librado cuando enfrenta al entrenador argentino en fases definitivas de Liga BBVA MX, mismas en donde el Pelado nunca ha podido derrotar al conjunto azulcrema desde que llegó a México.

Durante su etapa con el Rebaño Sagrado Almeyda quedó eliminado en los cuartos de final del Clausura 2016 tras caer 2-1 en el marcador global. Posteriormente, en el Apertura 2016, ocurrió el mismo suceso luego del 1-0 del América sobre Chivas en la vuelta dentro del estadio Akron tras el 1-1 en la ida.