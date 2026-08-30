¡ÚLTIMA HORA! Pato O’Ward firma una magistral remontada y conquista Milwaukee en la IndyCar

El automovilismo mexicano volvió a vestirse de gloria en territorio estadounidense. En una exhibición memorable de tenacidad y velocidad pura, el piloto regiomontano Patricio 'Pato' O'Ward conquistó la victoria en la segunda de las carreras en el legendario óvalo de la Milwaukee Mile, firmando su segundo triunfo de la temporada 2026 en la NTT IndyCar Series.

La carrera no comenzó de forma sencilla para el volante de Arrow McLaren. A pesar de arrancar entre los puestos de vanguardia, una complicación en la parada de pits amenazó con arruinar la estrategia del equipo. Sin embargo, lejos de caer en la frustración, el regiomontano encendió el ritmo de su monoplaza N° 5 y comenzó a escalar posiciones en el tráfico con rebasamientos agresivos y limpios.

El momento cumbre de la prueba llegó en el último tercio del recorrido. En la vuelta 196, O'Ward ejecutó una maniobra precisa sobre la pista para adueñarse de la primera posición. Durante las vueltas finales, el mexicano tuvo que desplegar su mejor manejo defensivo para contener la presión constante de Scott McLaughlin, resistiendo el embate de su perseguidor para cruzar la meta en solitario y desatar la euforia en el garaje de McLaren.

O'Ward, quien lideraba la primera carrera ayer en Milwaukee y que no pudo terminarla por las fuertes lluvias en esa ciudad estadounidense, tendrá la oportunidad de llevarse el doblete este día cuando se reanude la competencia a partir de las 16:00 horas.

Pato O'Ward wins in Milwaukee! pic.twitter.com/t1nAAeeig0 — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) August 30, 2026

TE PUEDE INTERESAR:

Pato marchaba de líder en el giro 90 de 250 al adelantar a Félix Rosenqvist, por lo cual retomará ese puesto.

El regiomontano buscará también ganar esa carrera para cerrar de la mejor forma posible su temporada 2026 de la IndyCar.

"Nunca he estado en una situación como esta antes; es una locura ganar aquí", declaró un emocionado O'Ward tras descender de su monoplaza y celebrar en lo más alto del podio.

