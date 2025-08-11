La frustración de Pato O’Ward tras el desastre mecánico que lo dejó sin la IndyCar

Pato O’Ward llegó al Gran Premio de Portland con un objetivo claro: mantener viva la lucha por el campeonato de la IndyCar. Aunque la hazaña lucía complicada, aún tenía una posibilidad matemática de evitar la consagración de Alex Palou. Un triunfo podía cambiarlo todo o, al menos, retrasar la celebración del español.

Pero el destino tenía otros planes. El Portland International Raceway se transformó en un escenario de pesadilla para el regiomontano. Desde la vuelta 22, su auto comenzó a perder potencia de manera dramática, obligándolo a ingresar a boxes empujado por su equipo. El diagnóstico fue lapidario: problemas en el cableado y la caja DI.

Preguntas rápidas con el piloto mexicano Patricio O’Ward

La reparación le costó 10 giros completos, y aunque logró volver a la pista, las posibilidades de pelear por la victoria ya eran inexistentes. Mientras tanto, Palou aprovechó la situación, ganó la carrera y selló su cuarto título de IndyCar, dejando a O’Ward con las manos vacías y una frustración difícil de digerir.

El desahogo de Pato O’Ward en redes sociales

Lejos de las cámaras y tras el festejo del campeón, O’Ward recurrió a sus redes sociales para mostrar su sentir. Publicó una selfie en la que su expresión hablaba por sí sola: gesto serio, mirada fija y un mensaje breve pero contundente: “Que mamada”, acompañado de un emoji de corazón roto.

La frase, tan directa como emocional, resonó entre sus seguidores, que no tardaron en inundar la publicación con mensajes de apoyo. Para muchos, la frustración de Pato simboliza no solo la oportunidad perdida en Portland, sino una temporada en la que la suerte no siempre estuvo de su lado.

Ahora, con la temporada concluida y el campeonato definido, O’Ward volverá a la Fórmula 1 a su trabajo como piloto reserva de McLraen, y deberá centrar su mirada en lo que viene, buscando revancha en 2026. Porque si algo ha demostrado el mexicano, es que la adversidad no lo detiene: la usa como combustible.

