Patrick Mahomes acepta tener molestias en el tobillo derecho

El quarterback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, reconoce que sigue con molestias en el tobillo derecho, pero asegura que a estas alturas del año "todos juegan con molestias" y que estará listo para estar en el Super Bowl LVII ante los Philadelphia Eagles.

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"Estuve lo más posible con el equipo de rehabilitación, intentas recuperar movilidad. Tratas de acercarte lo más posible al 100 % para el día del partido", apuntó Mahomes en una rueda de prensa organizada en el hotel de los Chiefs en Glendale, Arizona.

"Hicimos un buen trabajo en la última semana y media. Tuve momentos de descanso, pero al mismo tiempo empujamos (en los entrenamientos). Fue una buena semana", añadió el mariscal e campo.

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Mahomes sufrió una lesión en el tobillo derecho en el partido de 'playoffs' ante los Jacksonville Jaguars y, pese a arrastrar molestias, saltó al terreno de juego hace nueve días en el choque ganado contra los Cincinnati Bengals en la final de la Conferencia Americana.

"Si preguntas, todos juegan con molestias físicas a estar alturas del año, es parte de la temporada de futbol americano. Recibes muchos golpes. Yo solo trato de luchar y conseguir la victoria", subrayó.

Andy Reid, head coach de Kansas City, consideró que Mahomes todavía no está al máximo de la forma, pero manifestó su total confianza en su cuerpo médico para ayudar al jugador a ultimar su recuperación.

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"Contamos con las mejores tecnologías y Mahomes las está aprovechando para jugar el partido", dijo.

Pat Mahomes fue campeón de la NFL en 2020 ganándoles a San Francisco 49ers y perdió el Super Bowl de 2021 ante Tampa Bay Buccaneers.

Patrick Mahomes considera que Tom Brady es único

El número 15 de los Chiefs señaló que la trayectoria de 23 años de Tom Brady en la NFL es única.

"No sé si se va a repetir lo que hizo Tom, por la manera en la que jugó hasta los 45 años. Tuvo una temporada de alto nivel y solo se retiró porque lo decidió. Su manera de cuidarse es única. Yo solo aprendo de gente como él", finalizó.