Patrick Mouratoglou, el entrenador de tenis más influyente del mundo

Patrick Mouratoglou, quien entrenó por una década a Serena Williams y actualmente trabaja con el No. 10 del mundo, Holger Rune, a quien conoció en su academia, fue el primer invitado de lujo en las Tennis Talks y reveló lo que ve en el joven danés.

“Vi a un jugador extremadamente motivado y que cree mucho en él. Tiene grandes sueños y cree en verdad en ellos. Eso es la diferencia. Muchos tienen sueños, pero pocos creen en ellos realmente. Algunos tienen ese extra que los hace diferentes y Holger lo tiene. Tiene esta gran habilidad de ganar”, apuntó el entrenador en la charla.

Por otro lado, con toda la experiencia que lo respalda como uno de los más reconocidos coaches dentro del tour femenil como varonil, dio su postura sobre el trabajo mental en los jugadores.

Te puede interesar: Carlos Alcaraz podría ser baja del Abierto Mexicano de Tenis

“Nuestro trabajo no es dar sesiones de tenis, es hacer a los jugadores triunfar, ganar y el acercamiento al juego, la parte mental, es una gran parte de eso. El fitness es necesario pero no es lo más importante, la parte mental hace toda la diferencia. Es mi trabajo y no usaría un psicólogo porque no estaría haciendo mi trabajo”, dijo Mouratoglu.

Holger Rune suñea con ganar un Grand Slam

El joven danés de 19 años, Holger Rune, visita por primera vez el torneo de Acapulco y se dice sorprendido por el estadio.

“Caminé por aquí, la playa, he estado en distintas canchas y es muy bonito, buenas condiciones, me gusta, es muy caliente y es cómodo jugar de noche. Estoy emocionado de empezar. Mi gran sueño es ganar un Grand Slam, entre ser No. 1 y ganar un Grand Slam, lo prefiero…Feliz torneo Acapulco, les deseo lo mejor en el futuro” concluyó.

Los jugadores Matteo Berrettini, Feliciano López, Francés Tiafoe, el entrenador Patrick Mouratoglou y el juvenil mexicano Rodrigo Pacheco estuvieron presentes frente a algunos afortunados aficionados y practicantes del deporte que pudieron conocer y escuchar en otro contexto a los profesionales del tenis.